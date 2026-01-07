Hakkari'de Karla Mücadele Toplantısı — 9 Ocak İçin Tedbirler

Hakkari'de Karla Mücadele Toplantısı Düzenlendi

Hakkari'de yoğun kar yağışıyla mücadele çalışmalarının değerlendirilmesi ve alınacak yeni önlemlerin belirlenmesi amacıyla Karla Mücadele Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Katılan Kurumlar ve Başkan

Toplantıya Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cüneyt Zor başkanlık etti. İl özel idaresinde gerçekleştirilen toplantıya AFAD İl Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü, VEDAŞ Müdürlüğü, Karayolları 114. Şube Şefliği, İl Ambulans Servisi Başhekimliği ile Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Değerlendirmeler ve Beklenen Yağış

Toplantıda, yaklaşık bir hafta önce il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sırasında ve sonrasında yürütülen karla mücadele çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Ayrıca, 9 Ocak Cuma günü yeniden etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek riskler, alınan ve planlanan tedbirler ile acil durumlara yönelik müdahale planları gözden geçirildi.

Cüneyt Zor'un Açıklamaları

Vali Yardımcısı Cüneyt Zor, geçen hafta yaşanan kar yağışı sürecinde yapılan çalışmaların detaylı şekilde değerlendirileceğini ve önümüzdeki günlerde beklenen kar yağışına karşı hazırlıkların yeniden ele alınacağını belirtti. Zor, kış şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve herhangi bir aksaklığa meydan vermemek amacıyla tüm hazırlıkların titizlikle değerlendirildiğini vurguladı.

Alınan Tedbirler ve Koordinasyon

Toplantının devamında kurum yetkilileri, kar yağışı sonrası gerçekleştirilen çalışmalar ile önümüzdeki cuma günü beklenen kar yağışı nedeniyle karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı alınan önlemler ve karla mücadele müdahale planı hakkında katılımcılara bilgilendirme yaptı. Zor, yaşanabilecek olumsuzlukların en kısa sürede giderilmesi için tüm ekiplerin sahada yoğun bir çalışma yürüttüğünü ve koordinasyonun önemine dikkat çekti.

