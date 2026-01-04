DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.929.902,41 -1,12%

Hakkari'de Su Arıza Ekipleri 1,5 Metre Karı Aşarak Sondaj Pompasını Tamir Etti

Hakkari Belediyesi su arıza ekipleri Merzan Mahallesi'nde 1,5 metre karı aşarak 1 numaralı sondaj pompalarını ve 200 metrelik hortumu çıkarıp tamir etti.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 09:08
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 09:13
Hakkari'de Su Arıza Ekipleri 1,5 Metre Karı Aşarak Sondaj Pompasını Tamir Etti

Hakkari'de Su Arıza Ekipleri 1,5 Metre Karı Aşarak Sondaj Pompasını Tamir Etti

Merzan Mahallesi'nde zorlu kış operasyonu

Hakkari Belediyesi Su Arıza ekipleri, Merzan Mahallesi'nde bulunan 1 numaralı sondajın ana pompasının arızalanması üzerine zorlu kış şartlarına rağmen hızlı bir müdahale gerçekleştirdi.

Yer yer 1,5 metreye ulaşan kar kalınlığına rağmen ekipler, sondaj tapasına ulaşmak için büyük bir özveriyle çalıştı. Ulaşıma açılabilen yol sayesinde iş makineleri bölgeye geldi, ancak yol ile depo arasındaki yaklaşık 200 metrelik patika ekiplerin kendi imkanlarıyla temizlenmek zorunda kaldı.

Ekipler önce küreklerle karı temizledi, ardından karları ayaklarıyla ezerek kendilerine geçiş yolu açtı. Depoya ulaşıldığında arızalı sondaj pompası ve yaklaşık 200 metrelik hortum güçlükle sökülüp kar üzerinde çekilerek çıkarıldı.

Dondurucu soğukta zorlu anlar yaşayan ekipler, zaman zaman kar üzerinde ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Soğukla mücadele ederken aynı zamanda arızayı gidermek için yoğun çaba harcadılar.

Su Arıza Şefi Nevruz Parlak ise operasyonu değerlendirdi: "Zor hava şartlarına rağmen vatandaşlarımızın susuz kalmaması için ekiplerimiz büyük fedakârlıkla çalıştı".

HAKKARİ BELEDİYESİ SU ARIZA EKİPLERİ, MERZAN MAHALLESİ’NDE SONDAJ SUYU POMPASININ ARIZALANMASI...

HAKKARİ BELEDİYESİ SU ARIZA EKİPLERİ, MERZAN MAHALLESİ’NDE SONDAJ SUYU POMPASININ ARIZALANMASI ÜZERİNE ZORLU KIŞ ŞARTLARINA RAĞMEN BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE ÇALIŞTI. YER YER 1,5 METREYİ BULAN KAR KALINLIĞINA RAĞMEN EKİPLER, SONDAJ TAPASINA ULAŞMAK İÇİN ADETA KARLA MÜCADELE ETTİ.

HAKKARİ BELEDİYESİ SU ARIZA EKİPLERİ, MERZAN MAHALLESİ’NDE SONDAJ SUYU POMPASININ ARIZALANMASI...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tıp Fakültesi'nde Kariyer Etkinliği: Başhekim Erhan Arıkan Konuştu
2
Çıldır Gölü Dondu: Eksi 30 Derecede Atlı Kızak Keyfi Başladı
3
Sivas’ta Kar ve Dondurucu Soğuk: Donan Göller ve Renkli Görüntüler
4
Palandöken'de Kayak Coşkusu: Kar 2 Metreyi Aştı
5
Aşkale’de -30: Çocuklar Dondurucu Havada Karda Eğlendi
6
Erzurum Şehir Hastanesi Otoparkı Geçici Olarak Kapatıldı
7
Eksi 22'de Oltaları Buz Tuttu: Eskişehirli Kampçı Çağlar Memiş

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları