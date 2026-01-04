Hakkari'de Su Arıza Ekipleri 1,5 Metre Karı Aşarak Sondaj Pompasını Tamir Etti

Merzan Mahallesi'nde zorlu kış operasyonu

Hakkari Belediyesi Su Arıza ekipleri, Merzan Mahallesi'nde bulunan 1 numaralı sondajın ana pompasının arızalanması üzerine zorlu kış şartlarına rağmen hızlı bir müdahale gerçekleştirdi.

Yer yer 1,5 metreye ulaşan kar kalınlığına rağmen ekipler, sondaj tapasına ulaşmak için büyük bir özveriyle çalıştı. Ulaşıma açılabilen yol sayesinde iş makineleri bölgeye geldi, ancak yol ile depo arasındaki yaklaşık 200 metrelik patika ekiplerin kendi imkanlarıyla temizlenmek zorunda kaldı.

Ekipler önce küreklerle karı temizledi, ardından karları ayaklarıyla ezerek kendilerine geçiş yolu açtı. Depoya ulaşıldığında arızalı sondaj pompası ve yaklaşık 200 metrelik hortum güçlükle sökülüp kar üzerinde çekilerek çıkarıldı.

Dondurucu soğukta zorlu anlar yaşayan ekipler, zaman zaman kar üzerinde ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Soğukla mücadele ederken aynı zamanda arızayı gidermek için yoğun çaba harcadılar.

Su Arıza Şefi Nevruz Parlak ise operasyonu değerlendirdi: "Zor hava şartlarına rağmen vatandaşlarımızın susuz kalmaması için ekiplerimiz büyük fedakârlıkla çalıştı".

