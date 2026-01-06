Hakkari'de Su Seferberliği: Gezeo'da Karla Mücadele

Hakkari Belediyesi, 3 bin 500 rakımdaki Gezeo bölgesinde 2 metreyi bulan karla mücadele ederek Yeni Mahalle ve TOKİ su hatlarını korumak için seferber oldu.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 15:59
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 15:59
Belediye ekipleri hat kontrollerini zorlu şartlarda sürdürüyor

Hakkari Belediyesi ekipleri, 3 bin 500 rakımda bulunan Berçelan Yaylası istikametindeki Gezeo bölgesinde, yer yer 2 metreyi bulan kar ile zorlu bir mücadele yürüttü. Çalışma, Yeni Mahalle ve TOKİ konutlarını besleyen su hatlarında herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla tedbir amaçlı başlatıldı.

Ekiplere, bölgeye ulaşmak için iş makinelerinin desteğiyle yol açıldı; bölgeye ulaşan ekipler şehre gelen iki yeni su hattı üzerinde kontrol ve incelemelerde bulundu. Zorlu hava ve arazi şartları nedeniyle ekipler zaman zaman güç anlar yaşadı.

Yetkiliden açıklama

Su Arıza Şefi Nevruz Parlak, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Berçelan Yaylası istikametinde bulunan Gezeo su kaptajına ulaşmak üzere yola çıktık. İş makinelerimiz yolu açmak için büyük çaba harcıyor. Buradaki su akışını kontrol ederek şehre sağlıklı şekilde aktaracağız" dedi.

Hakkari Belediyesi ekiplerinin, ağır kış şartlarına rağmen su arzında herhangi bir sorun yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

