Hakkarili Eğitimci Erol Hanlıgil Kilimanjaro Zirvesine Ulaştı

Sömestri tatilinde gerçekleştirilen tırmanış başarıyla tamamlandı

Hakkari Milli Eğitim Şube Müdürü ve Hakkari Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Erol Hanlıgil, sömestri tatilinde Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro (5.895 metre) zirvesine başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi.

Tırmanışın, üç gün süren irtifa kamplarının ardından dördüncü gün yapılan zirve yürüyüşüyle tamamlandığı bildirildi. Hanlıgil, daha önce de Sümbül Dağı, Reşko Dağı, Ağrı Dağı ve Everest Base Camp gibi önemli parkurlarda tırmanışlar gerçekleştirmişti.

Hanlıgil, hayallerin peşinden gidildiğinde zorlukların aşılabileceğini vurgulayarak, bir Hakkarili eğitimci ve spor adamı olarak sınır tanımadan başarı elde etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Bir sonraki hedefinin Rusya'da bulunan ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Elbruz Dağı (5.642 metre) olduğuna dikkat çekti ve çalışmalarına devam ettiğini ekledi.

