Haliliye Belediyesi 402 Ton Atığı Geri Dönüştürdü: Sıfır Atıkta Önemli Başarı

Haliliye Belediyesi, 2025'te Sıfır Atık Projesi kapsamında 402 ton atık toplayarak geri dönüşüme kazandırdı; toplam 2 bin 106 ton ve önemli çevresel tasarruf sağlandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:52
Haliliye Belediyesi, yürüttüğü "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 2025 yılı içinde 402 ton dönüştürülebilir atığı toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.

Proje Destekçileri ve Uygulama

Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından destekleniyor. İlçe genelinde kurulan sıfır atık marketleri ve atık dönüşüm ekipmanlarıyla vatandaşların geri dönüşüme katılımı artırıldı. 2025 yılı itibarıyla sıfır atık marketlerinin sayısı 6'ya yükseltildi.

Eğitim, Toplama ve Çevresel Kazanımlar

Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar yalnızca atık toplama ile sınırlı kalmadı; okullarda verilen geri dönüşüm ve çevre bilinci eğitimleriyle çocuklar ve gençler arasında farkındalık oluşturuldu. Eğitimler kapsamında öğrencilere sıfır atıkla ilgili eğitici materyaller ve hediyeler dağıtıldı.

Projenin başladığı günden bu yana toplam 2 bin 106 ton geri dönüştürülebilir atık toplanırken, elde edilen çevresel kazanımlar dikkat çekti: 23 bin 889 ağacın kesilmesi önlendi, 13 bin 34 kilogram sera gazı salınımı engellendi, 4 milyon 750 bin metreküp suyun kirlenmesi önlendi ve 4 bin 919 metreküp depolama alanı tasarrufu sağlandı.

Ayrıca 30 bin 625 adet atık pil toplanarak doğaya karışması engellendi ve çevre kirliliğinin azaltılmasına önemli katkı sağlandı.

Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yaptığı açıklamada, çevre dostu çalışmaların yaygınlaştırılarak sürdürüleceğini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

