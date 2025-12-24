Halit Acar: Gaziantep'in 104. Kurtuluş Yıldönümü

Antep Savunması bir milletin onurlu direnişidir

Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, "Gaziantep savunması, bir milletin bağımsızlığı yolunda dünyanın en onurlu direnişlerinden biridir" dedi.

Acar, Gaziantep’in kurtuluşunun 104. yılını büyük bir gururla kutladıklarını belirterek, "Milli Mücadelenin en önemli kilometre taşlarından biri olan Antep Savunması, tarihimizdeki direniş destanlarından biridir." ifadelerini kullandı.

Acar açıklamasında, Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Anadolu’nun işgal edilmeye başlanmasıyla Fransız askerleri tarafından çevrelenen Antep halkının esir edilmek istendiğini, ancak milletin özgürlük tutkusunun Anteplilerin çehresinde belirdiğini söyledi. "Bu şehrin Gazi unvanını, İstiklal Madalyası’nı kaç can ödeyerek aldığını bütün dünya biliyor."

Acar, cephaneliği olmayan bir avuç insanın tam teçhizatlı binlerce Fransız’a karşı aylarca direnmesini tarihimizde yazılan destanın en önemli sayfaları arasında gösterdi. Antep nüfusunun ciddi bir kısmının bu mücadele esnasında kaybedildiğine dikkat çekti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözünü aktardı: 'Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü Gazianteplileri kahramanlık misali olarak alabilirler'.

"Antepliler tarafından verilen bu topyekûn mücadele bize şunu hatırlatmalıdır; yöre insanımız imkânsızlıklar içerisinden başarılar çıkarmaya meyyal bir yapıdadır." diyen Acar, sözlerine şöyle devam etti: "Mücadeleler ile geçen bir tarih içerisinden çıkıp gelen bu coğrafya; insanımızı sürekli zor şartlarla mücadele eder bir halde başarmaya, üretmeye ve savunmaya odaklamıştır. 2025 yılının sonuna yaklaşırken geçmişte Milli Mücadele’ye öncülük eden atalarımızın torunları olarak bugün, Türkiye’nin ekonomik mücadelesinde öncü şehirlerden biri olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz."

Başkan Acar, Gazi şehrin kurtuluşunu anarken, "Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümünü kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakların istiklâl ve istikbâli için canlarını ortaya koyan 6 bin 317 kahramanımızı ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

