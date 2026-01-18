Halit Acar Üçüncü Kez DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Seçildi

Halit Acar, DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanlığına üçüncü kez seçildi; aynı gün Orta Doğu ve Körfez Bölgesi Koordinatör Başkanlığına da atandı ve Konsey 'Medya Görünürlüğü' ödülü aldı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 09:47
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 09:47
DEİK İş Konseyleri 2025 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulları kapsamında gerçekleştirilen seçimde, Halit Acar DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanlığına üçüncü kezDEİK Orta Doğu ve Körfez Bölgesi Koordinatör Başkanlığına ise ilk kez seçildi.

Seçim günü ve Ticari Diplomasi Ödülü

Aynı gün düzenlenen Ticari Diplomasi Ödülleri Töreninde Türkiye-Irak İş Konseyi, "Medya Görünürlüğü" kategorisinde ödüle layık görüldü. Bu ödül, Konseyin saha çalışmalarının kamuoyunda güçlü karşılık bulduğunun bir göstergesi olarak değerlendirildi.

2024-2025 dönemi faaliyetleri

2024-2025 yıllarında Türkiye-Irak ekonomik ilişkilerini derinleştirmeye yönelik yoğun ve çok boyutlu faaliyetler yürüten Türkiye-Irak İş Konseyi, yıl içinde Irak’ın farklı şehirlerinde üst düzey temaslarda bulundu. Irak Başbakanlığı, ilgili bakanlıklar, yatırım kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler iki ülke iş dünyası arasındaki diyaloğun güçlenmesine katkı sağladı.

Özellikle Ağustos-Eylül döneminde düzenlenen geniş katılımlı Bağdat iş heyeti ziyareti kapsamında, Türkiye’den yaklaşık 40 iş insanı Iraklı muhataplarla bir araya geldi; yatırım, altyapı, sanayi, lojistik ve ticaret alanlarında somut iş birliği olanakları ele alındı. Ziyaret sırasında Irak Cumhuriyeti Başbakanı ile gerçekleştirilen görüşme, siyasi iradenin ticari iş birliğine verdiği desteğin önemli bir işareti olarak değerlendirildi. Ayrıca 2024’te gerçekleştirilen Musul, Erbil, Necef ve Kerbela iş insanları heyetleri de Iraklı muhataplarla iş ortaklıklarını geliştirdi.

Ticari diplomasi ve öncelikli gündem maddeleri

İş Konseyi, JETCO süreci, ekonomi forumları, paneller, webinarlar ve ikili iş görüşmeleri aracılığıyla ticari diplomasiyi sahada hayata geçirdi. Ayrıca Kalkınma Yolu Projesi, lojistik entegrasyon, vize süreçleri, ödeme kanalları ve taşımacılık konuları düzenli olarak gündeme alındı. Irak’ın tümünü kapsayan yerel kalkınma girişimleri, Türkiye-Irak iş birliğinin coğrafi yayılımını artırdı.

Ödül geçmişi ve gelecek hedefleri

Ticari Diplomasi Ödülleri kapsamında İş Konseyi, 2022 yılında "Medya Görünürlüğü", 2023 yılında "Üstün Performans", 2024 yılında ise "Networking" kategorilerinde ödüllendirilmiş; bu yıl alınan ödülle birlikte üst üste dördüncü kez aynı çerçevede takdir edilmiş oldu. Bu başarı, Konseyin istikrarlı, görünür ve sonuç odaklı çalışma anlayışını ortaya koyuyor.

Yeni dönemde Türkiye-Irak İş Konseyi önceliklerini; iki ülke arasındaki ticari ilişkileri derinleştirmek, iş dünyaları arasındaki temasları artırmak ve ticari diplomasinin sahada somut sonuçlar üretmesini sağlamak olarak belirledi. Mevcut çalışma başlıklarının daha ileri taşınması hedefiyle 2026 yılına kadar süregelen yoğun bir takvim planlanıyor.

