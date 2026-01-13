Harput’ta Yoğun Kar Ağaçların Dallarını Kırdı

Karın ağırlığı tarihi mahallede hasara yol açtı

Elazığ’da etkisini artıran yoğun kar yağışı sonrası Harput Mahallesinde karın ağırlığına dayanamayan çok sayıda ağacın dalları ve bazı gövdeleri kırıldı.

Dün akşamdan beri aralıksız devam eden yağışla ağaçların üzerine biriken yoğun kar kütlesi, birçok ağacın dallarının ve gövdelerinin kırılmasına yol açtı.

Kırılan ağaçlar özellikle tarihi sokaklar ve yaya geçiş alanlarında dikkat çekerken, ortaya çıkan manzara kar yağışının etkisini gözler önüne serdi.

