Harput’ta Yoğun Kar Ağaçların Dallarını Kırdı

Elazığ Harput Mahallesi'nde yoğun kar, ağaçların dallarını ve bazı gövdelerini kırdı; tarihi sokaklarda zarar oluştu.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 15:31
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:40
Karın ağırlığı tarihi mahallede hasara yol açtı

Elazığ’da etkisini artıran yoğun kar yağışı sonrası Harput Mahallesinde karın ağırlığına dayanamayan çok sayıda ağacın dalları ve bazı gövdeleri kırıldı.

Dün akşamdan beri aralıksız devam eden yağışla ağaçların üzerine biriken yoğun kar kütlesi, birçok ağacın dallarının ve gövdelerinin kırılmasına yol açtı.

Kırılan ağaçlar özellikle tarihi sokaklar ve yaya geçiş alanlarında dikkat çekerken, ortaya çıkan manzara kar yağışının etkisini gözler önüne serdi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

