Hasan Çetin: Onay Kayyumu Açıklaması — Balıkesir Damızlık Sığır Birliği

Hasan Çetin, mahkeme kararının 'onay kayyumu' olduğunu, seçilmiş yönetimin görevde kaldığını ve birliğin borçsuz olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:25
Hasan Çetin: Onay Kayyumu Açıklaması — Balıkesir Damızlık Sığır Birliği

Hasan Çetin: Onay Kayyumu Açıklaması

Balıkesir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Çetin, kamuoyunda yer alan mahkeme kararıyla ilgili oluşan bilgi kirliliğine yanıt verdi. Çetin, söz konusu kararın bir yönetim kayyumu değil, onay kayyumu olduğunun altını çizdi.

Yönetim ve kararın durumu

Çetin, birliğin yönetimsiz olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, seçilmiş yönetimin görevine devam ettiğini ifade etti. Kararın henüz kesinleşmediğini vurgulayan Çetin, bu aşamada fiilen uygulanan bir kayyum sürecinin bulunmadığını kaydetti. Mahkeme kararının gerekçe bölümünde yer alan "mevcut yönetimin görevde kalmasının telafisi güç zararlar doğurabileceği" değerlendirmesine katılmadıklarını belirtti.

Mali durum ve hizmet akışı

Başkan Çetin, göreve geldiklerinde birliği ciddi bir borç yüküyle devraldıklarını, ancak bugün itibarıyla birliğin tüm borçlarının ödendiğini ve kurumun tamamen borçsuz hale getirildiğini söyledi. Birliğin yıllık yaklaşık 3 milyar liralık iş hacmine sahip olduğunu ve ayda ortalama 2 bin 300 fatura ile işlem trafiği yürütüldüğünü hatırlattı.

Çetin, tüm mali süreçlerin tek bir kişinin onayına bağlanmasının üretimi yavaşlatacağını, hizmetleri aksatacağını ve sahadaki işleyişi durma noktasına getireceğini belirtti. Birliğin 5 bin üyesi ve 7 bin aday üyesi bulunduğunu söyleyen Çetin, süt satışı, yem bitkileri tohumu temini ve sevkiyatı, TMO’dan arpa tahsisi ve dağıtımı, gebe düve temini, süt analiz laboratuvarı işlemleri, çiğ süt ve buzağı destekleme başvuruları ile küpeleme faaliyetleri gibi birçok hayati hizmetin günlük ve anlık kararlar gerektirdiğini vurguladı. Bu hizmetlerin, 12 şubemizde 60 çalışanımızla kesintisiz şekilde yürütüldüğünü aktardı.

Hukuki süreç ve üretici uyarısı

Verilen tedbir kararının ölçülülük ilkesine aykırı ve orantısız olduğunu savunan Çetin, kararın uygulanması halinde asıl zararın üreticiye, emekçiye ve Balıkesir hayvancılığına verileceğini söyledi. Hukuki itiraz haklarının derhal ve kararlılıkla kullanılacağını açıkladı.

Birliğimiz emin ellerdedir. Bugün olduğu gibi yarın da üretici için çalışmaya devam edeceğiz. Şeffafız, hesap verebiliriz ve borçsuzuz. Görevimizin başındayız

