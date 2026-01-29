Hasankeyf'te Örnek Davranış: Sürücü Durdu, Dağ Keçileri Güvenle Geçti

Kara köyü mevkiinde yürek ısıtan anlar

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde yürekleri ısıtan bir olay yaşandı. Kara köyü mevkiinde seyir halinde olan sürücü Abdulhakim Kaçmaz, virajı döndüğü sırada nesli koruma altında olan dağ keçilerinin aniden yola çıktığını fark etti.

Soğukkanlılığını koruyan Kaçmaz, hemen frene basarak aracını durdurdu ve muhtemel bir kazanın önüne geçti. Keçilerin asfalt yoldan karşıya geçişini bekleyen duyarlı sürücü, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Görüntülerde, keçilerin yolu güvenle geçtikten sonra dik yamaçlara tırmanarak gözden kaybolduğu anlar yer aldı. Kaçmaz, yaban hayatının korunması için tüm sürücüleri bu güzergahlarda daha dikkatli olmaya davet etti.

Son yıllarda popülasyonları artan ancak trafik kazası riskine maruz kalan dağ keçileri için sergilenen bu duyarlı davranış, hem çevreciler hem de bölge halkı tarafından takdirle karşılandı. Uzmanlar, özellikle kış ve bahar aylarında yiyecek aramak için yola inen yaban hayvanlarına karşı sürücülerin yavaş seyretmesi gerektiği uyarısını yineledi.

BATMAN’IN HASANKEYF İLÇESİNDE YÜREKLERİ ISITAN BİR OLAY YAŞANDI. KARA KÖYÜ MEVKİİNDE SEYİR HALİNDE OLAN BİR SÜRÜCÜ, YOLA FIRLAYAN DAĞ KEÇİLERİNİ FARK EDİNCE ARACINI DURDURUP HAYVANLARIN GEÇMESİNİ SAĞLADI.