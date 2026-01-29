Hasankeyf'te Örnek Davranış: Sürücü Durdu, Dağ Keçileri Güvenle Geçti

Batman Hasankeyf Kara köyü mevkiinde Abdulhakim Kaçmaz, yola çıkan dağ keçilerini durarak bekleyip geçişlerini sağladı; anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 13:58
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:05
Hasankeyf'te Örnek Davranış: Sürücü Durdu, Dağ Keçileri Güvenle Geçti

Hasankeyf'te Örnek Davranış: Sürücü Durdu, Dağ Keçileri Güvenle Geçti

Kara köyü mevkiinde yürek ısıtan anlar

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde yürekleri ısıtan bir olay yaşandı. Kara köyü mevkiinde seyir halinde olan sürücü Abdulhakim Kaçmaz, virajı döndüğü sırada nesli koruma altında olan dağ keçilerinin aniden yola çıktığını fark etti.

Soğukkanlılığını koruyan Kaçmaz, hemen frene basarak aracını durdurdu ve muhtemel bir kazanın önüne geçti. Keçilerin asfalt yoldan karşıya geçişini bekleyen duyarlı sürücü, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Görüntülerde, keçilerin yolu güvenle geçtikten sonra dik yamaçlara tırmanarak gözden kaybolduğu anlar yer aldı. Kaçmaz, yaban hayatının korunması için tüm sürücüleri bu güzergahlarda daha dikkatli olmaya davet etti.

Son yıllarda popülasyonları artan ancak trafik kazası riskine maruz kalan dağ keçileri için sergilenen bu duyarlı davranış, hem çevreciler hem de bölge halkı tarafından takdirle karşılandı. Uzmanlar, özellikle kış ve bahar aylarında yiyecek aramak için yola inen yaban hayvanlarına karşı sürücülerin yavaş seyretmesi gerektiği uyarısını yineledi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

