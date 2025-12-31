Hasköy'de Kar ve Buzlanma: Araçların Kayma Anları Kamerada

Muş’un Hasköy ilçesinde etkili olan kar yağışı, yollarda kayma anlarını beraberinde getirdi. Sabah saatlerinde başlayan yağış, özellikle rampalı yollarda trafiği olumsuz etkiledi.

Görüntülerde zor anlar

Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, rampayı çıkmaya çalışan bazı araçların kaygan zemin nedeniyle ilerleyemediği ve kontrolünü kaybederek geri geri kaydığı görülüyor. Anlarda araçların zaman zaman savrulduğu ve son anda durabildiği dikkat çekiyor.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, kar yağışı ve buzlanmanın etkisini sürdürdüğünü belirterek sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı. Sürücülerden kış lastiği ve zincir kullanmaları, hızlarını ve takip mesafelerini artırmaları isteniyor.

Görüntüler, sürücülerin olası risklere karşı tedbir almasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

