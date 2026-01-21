Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Gıda ve Fiyat Denetimi: 2 İşletmeye İdari Yaptırım

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Gıda ve Fiyat Denetimi

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekipleri, vatandaşların sağlık ve ekonomik haklarını korumak amacıyla kent genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetim kapsamı

HBB Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki gıda mühendisleriyle birlikte market, kasap, fırın ve kafelerde incelemeler yaptı. Denetimlerde kasa-reyon etiket fiyat uyumu, hijyen ve temizlik koşulları ve son kullanma tarihi geçmiş ürünler titizlikle kontrol edildi.

Bulgular ve yaptırımlar

Yapılan kontroller sonucunda kurallara uymadığı tespit edilen 2 işletmeye idari yaptırım uygulanırken, diğer işletmelere mevzuata uygun hareket etmeleri yönünde uyarılarda bulunuldu.

Rutin denetimler sürecek

Zabıta Dairesi yetkilileri, vatandaşların sağlığını ve ekonomik haklarını korumaya yönelik rutin denetimlerin il genelinde aralıksız şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

