Hatay'da Çift Başlı Kuzu Hayata Tutundu

Hatay Dörtyol'da çift başlı doğan kuzunun 2 kafası, 2 ağzı ve 4 gözü olduğu; yetiştirici Emre Tombul, kuzunun ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 09:18
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 09:25
Hatay'ın Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesi'nde hayvancılık yapan 33 yaşındaki Emre Tombul'un koyunu, zorlu bir doğumun ardından çift başlı bir kuzu dünyaya getirdi.

Kuzunun durumu

Kuzunun 2 kafası, 2 ağzı ve 4 gözü olduğunu belirten Emre Tombul, yaptığı kontrollerde kuzunun ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Emre Tombul, '15 yıldır hayvancılık yapıyorum. Zorlu bir doğum oldu bizim için. Kuzumuz çift kafalı doğdu ve 2 ağzı ile 4 gözü var. Çok zor oldu doğumu. Kendisinin ve annesinin sağlık durumu gayet iyi' dedi.

Yetiştiricinin gözlemleri

Doğum sonrası farklılığı fark eden Tombul, kuzunun sağlık durumunu yakından takip ettiğini ve gerekli kontrolleri yaptığını belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

