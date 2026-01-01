Hatay'da Fabrika Çatısı Kar Yüküne Dayanamadı: 3 Araç Hasar Aldı

Hatay'da zeytinyağı fabrikasının çatısı kar nedeniyle çöktü

Olayın detayları

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısı yaptığı Hatay'da, gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kent merkezini ve çevresini beyaza bürüdü. Altınözü ilçesi Mayadalı Mahallesi'nde bulunan bir zeytinyağı fabrikasının çatısı, biriken kar kütlesini taşıyamayarak çöktü.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çatının park halindeki traktör, kamyonet ve hafif ticari aracın üzerine devrildiği görülüyor. Olayda yaralanma yaşanmadı, ancak hafif ticari aracın camı zarar gördü.

HATAY’DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞLA BİRLİKTE BİRİKEN KAR KÜTLESİNİ TAŞIYAMAYAN FABRİKA ÇATISININ PARK HALİNDEKİ 3 ARACIN ÜZERİNE ÇÖKTÜĞÜ ANLAR KAMERAYA YANSIDI.