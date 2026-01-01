DOLAR
Hatay'da Fabrika Çatısı Kar Yüküne Dayanamadı: 3 Araç Hasar Aldı

Hatay Altınözü'nde zeytinyağı fabrikasının çatısı kar yükünü taşıyamayıp park halindeki 3 aracın üzerine çöktü. Yaralanma yok, bir araçta cam kırığı oluştu.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 09:04
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 09:04
Hatay'da zeytinyağı fabrikasının çatısı kar nedeniyle çöktü

Olayın detayları

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısı yaptığı Hatay'da, gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kent merkezini ve çevresini beyaza bürüdü. Altınözü ilçesi Mayadalı Mahallesi'nde bulunan bir zeytinyağı fabrikasının çatısı, biriken kar kütlesini taşıyamayarak çöktü.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çatının park halindeki traktör, kamyonet ve hafif ticari aracın üzerine devrildiği görülüyor. Olayda yaralanma yaşanmadı, ancak hafif ticari aracın camı zarar gördü.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

