DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.768.391,44 -0,08%

Kulu'da Mevsimin İlk Karı Etkili Oldu — Konya'da İlçe Beyaza Büründü

Konya'nın Kulu ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı ile ilçe beyaza bürüdü; ekipler buzlanma riskine karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:25
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 10:25
Kulu'da Mevsimin İlk Karı Etkili Oldu — Konya'da İlçe Beyaza Büründü

Kulu'da Mevsimin İlk Karı Etkili Oldu

Konya'nın ilçesi beyaza büründü

Konya'nın Kulu ilçesi, mevsimin ilk kar yağışıyla sabah saatlerinde beyaza büründü.

Kulu ilçesinde gece saatlerinde etkisini artıran rüzgâr, yerini yağmur ve kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde araçların üzerleri ve zemin karla kaplandı.

Karayolları ekipleri yollarda oluşabilecek buzlanmalara karşı çalışmalarını sürdürürken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KONYA'NIN KULU İLÇESİNDE MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞI SONRASI İLÇE BEYAZA BÜRÜNDÜ.

KONYA'NIN KULU İLÇESİNDE MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞI SONRASI İLÇE BEYAZA BÜRÜNDÜ.

KONYA'NIN KULU İLÇESİNDE MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞI SONRASI İLÇE BEYAZA BÜRÜNDÜ.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Yeni Yılın İlk Günü Kar: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü
2
Gaziantep'te Kar Yağışı Yılbaşı Tatiliyle Sokakları Boşalttı
3
Elazığ'da yolda kalan yolcu otobüsünü vatandaşlar kurtardı
4
Bahçesaray’da 71 Yerleşim Yerinin Yolu Kardan Kapandı
5
Siirt'te Karla Mücadele: Cenaze Otobüsü ve Hastalar Kurtarıldı
6
Muğla Emniyeti 2026'de Şehit Ailelerini Yalnız Bırakmadı
7
Muş'ta Yoğun Kar: 345 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları