Kulu'da Mevsimin İlk Karı Etkili Oldu — Konya'da İlçe Beyaza Büründü

Kulu'da Mevsimin İlk Karı Etkili Oldu
Konya'nın ilçesi beyaza büründü
Konya'nın Kulu ilçesi, mevsimin ilk kar yağışıyla sabah saatlerinde beyaza büründü.
Kulu ilçesinde gece saatlerinde etkisini artıran rüzgâr, yerini yağmur ve kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde araçların üzerleri ve zemin karla kaplandı.
Karayolları ekipleri yollarda oluşabilecek buzlanmalara karşı çalışmalarını sürdürürken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
