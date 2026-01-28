Hatay'da Konteynerdeki Alya’nın Sürpriz Doğum Günü Dileği Yürekleri Isıttı

Hatay'da konteynerde yaşayan 4 yaşındaki Alya Parlak'ın sürpriz doğum gününde 'oyuncak mutfak eşyası' dileği yürekleri ısıttı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:01
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:07
Hatay'da Konteynerdeki Alya’nın Sürpriz Doğum Günü Dileği Yürekleri Isıttı

Hatay'da Konteynerdeki Alya’nın Sürpriz Doğum Günü Dileği Yürekleri Isıttı

Küçük Alya'nın basit dileği, depremzedelerin yüzünü güldürdü

Hatay'da annesi ve kardeşleriyle birlikte konteynerde yaşayan Alya Parlak için 4'üncü yaş günü sürpriz bir kutlamayla taçlandırıldı. Doğum günü pastasındaki mumları üflerken oyuncak mutfak eşyası istemesi, izleyenlerin yüreğini ısıttı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde enkazdan kurtarılan Arzu Parlak ve üç çocuğu, yaşam mücadelesini sürdürüyor. Aile, Antakya'nın Odabaşı Mahallesi'ndeki geçici yaşam merkezinde kalıyor.

Hayırsever Çilem Artan tarafından organize edilen sürpriz doğum günü kutlaması, Alya'ya pasta ve hediyeler getirirken minik kızın yüzü güldü. Pastadaki mumları üflediği anda dileğini söylemesi, çevredekilerin duygulanmasına neden oldu.

Anne Arzu Sönmez, evlatlarıyla birlikte enkazdan sağ salim çıkmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, Bugün kızımın doğum günüydü ve sürpriz doğum günü hazırlandı. Çilem abla çok mutlu etti bizi; hediyeleriyle, pastasıyla ve aramızda olmasıyla. Hakkını ve emeğini unutamayız. Kızım 4 yaşında, mutluyuz. Çocuklarım hayatta, sağlar ve benim yanımdalar. Benim her şeyim evlatlarım için. Çocuklarım için umutluyum, o enkazdan çıkmamız bile bir umut dedi.

Hayırsever Çilem Artan ise Alya’nın doğum gününü sürpriz yaparak kutladığını belirterek, Evlatlarımızı unutmuyoruz, bugün de Alya’nın doğum günüydü. Çocuklarımızı depremden bu yana yalnız bırakmadık. Bugün de pastamızla ve hediyelerimizle geldik. Bir nebze evlatlarımızın yüzünü güldürmeye çalıştık. 6 Şubat’a yaklaştığımız her geçen gün daha acı geçiyor. Depremin yıl dönümünde yeniden aynı acıyı yaşayacağız. Rabbim, kimseye böyle bir acı yaşatmasın, asrın felaketini unutmaya çalışıyoruz ifadelerini kullandı.

Küçük mutlulukların önemi—Alya'nın basit ve masum dileği, depremzedelerin yaşadığı zorluklar içinde bile dayanışma ve umut duygusunun canlı kaldığını gösterdi. Sürpriz doğum günü, aileye ve mahalle sakinlerine kısa da olsa bir nefes aldırdı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

