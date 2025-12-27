DOLAR
Hatay'da Kuyuya Düşen Koyun İtfaiye Ekipleriyle Kurtarıldı

Arsuz Arparderesi Mahallesi'nde kuyuya düşen koyun, itfaiye ekiplerinin merdivenle inerek yaptığı müdahaleyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 09:49
Olay yeri: Arsuz, Arparderesi Mahallesi

Hatay'da, Arsuz ilçesi Arparderesi Mahallesi'nde kuyuya düşen koyunu gören sahibi, kendi imkanlarıyla hayvanı kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek hızlı bir müdahale başlattı. Ekipler, merdiven yardımıyla kuyuya inerek çalıştı ve başarılı bir operasyonla koyunu yukarı çıkardı.

Başarılı kurtarma çalışmalarının ardından koyun, sağ salim sahibine teslim edildi.

