Hatay'da Kuyuya Düşen Koyun İtfaiye Ekipleriyle Kurtarıldı

Hatay'da kuyuya düşen koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Olay yeri: Arsuz, Arparderesi Mahallesi

Hatay'da, Arsuz ilçesi Arparderesi Mahallesi'nde kuyuya düşen koyunu gören sahibi, kendi imkanlarıyla hayvanı kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek hızlı bir müdahale başlattı. Ekipler, merdiven yardımıyla kuyuya inerek çalıştı ve başarılı bir operasyonla koyunu yukarı çıkardı.

Başarılı kurtarma çalışmalarının ardından koyun, sağ salim sahibine teslim edildi.

HATAY’DA KUYUYA DÜŞEN KOYUN, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.