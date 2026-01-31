Hatay'da Protez Bacaklarla Hayata Dönen Emre Yüksek Evlenip Baba Oldu

Hatay'da protez bacaklarıyla hayata dönen Emre Yüksek evlendi, baba oldu

6 Şubat'ta enkazdan kurtulan genç, protezlerle günlük yaşama geri döndü

22 yaşındaki Emre Yüksek, Hatay'da 6 Şubat'ta meydana gelen depremde iki bacağını kaybetti. Defne ilçesi Elektrik Mahallesi'nde enkaz altında kaldıktan iki gün sonra kurtarılan Yüksek, tedavi sürecinde diz altı iki bacağı kesildi ve Ankara'da bir hastanede ameliyat edildi.

Zorlu iyileşme döneminin ardından Yüksek, hayırseverlerin desteğiyle protezlerine kavuştu ve yaşamını yeniden kurdu. Protezleriyle artık yürüyebilen ve araç kullanabilen Yüksek, evli olduğu Nur Yüksek ile çocukları Yasin Poyraz ile birlikte konteynerda yaşıyor ve ailenin yanında mutlu olduğunu belirtiyor.

Asrın felaketiyle Hatay'da 25 bine yakın can kaybı yaşanırken, çok sayıda kişi enkazdan sağ çıkarıldı. Bu acı tablo, depremzedelerin yaşamında derin izler bıraktı.

'6 Şubat depremine Elektrik Mahallesi’nde yakalanmıştım. Ankara’da bir hastanede sağ sol diz altı iki bacağım kesilmişti. Hayırseverlerimizin desteğiyle birlikte yeni protezlerime kavuştum. Allah onlardan da razı olsun. Onlara da buradan çok teşekkür ederim. Her 6 Şubat geldiğinde üzüntüler içerisindeyiz ve memleket sevdamız var. Depremden sonrasında evlendim ve bir çocuğum oldu. Kendileriyle birlikte konteyner da yaşıyorum. Ailemle birlikte mutluyum ve yaşantıma devam ediyorum. Mutlu bir şekilde yaşayacağımı düşünmüyordum ister istemez enkazın altındaki psikolojiye tabii ki çok kötü oluyor. Ama daha sonrasında birisi bana gelip dese ki evleneceksin, bir çocuğun olacak, mutlu bir şekilde yaşamına devam edeceksin deseydi buna biraz zor karar verirdim. Çünkü o enkazın altında yaşadığım durumlar ve sıkıştığım zamanlar hiçbir zaman aklımdan gitmiyor. Dediğim gibi evlenip mutlu olacağım hiçbir zaman aklıma gelmezdi. Şu an evliyim ve mutluyum' dedi.

'Çocuğumu kucağıma alıp, eşimle el ele tutuşup parkta da yürüyebiliyorum'

Protezleriyle çocuğunu kucağına alıp, eşiyle el ele yürümenin mutluluğunu yaşayan Yüksek, 'Eşimle depremden sonra tanıştık, o zamanlarda hala benim psikolojik sıkıntılarım devam ediyordu. Eşim bu durumda en büyük destekçim oldu, depremden sonrasında sürekli yanımda durdu. Kendisiyle birlikte bir hayat kurmaya karar verdik, evlendik ve şu anda hala yanımda durmaya devam ediyor. Her 6 Şubat günü geldiğinde hangi tarih hangi yıl olursa olsun o an ayaklarımın gitmesi, enkazda sıkışmamı ve ben dışarıyı göremiyordum. Antakya’nın durumunu hastanedeyken telefon da izledim. Böyle bir durumun acısı unutulamaz ve birçok kişinin üzerinde birçok vatandaşımızın, abilerimin, kardeşlerimin üzerinde çok büyük bir etki bıraktı. Bu sebepten dolayı hangi yıl olursa olsun 6 Şubat günü unutulamayacak bir tarih oldu. Protezle şu an yürüyebiliyorum, arabayı da rahat rahat kullanabiliyorum. Araba manuel veya otomatik olsun, protezlerim çok büyük bir rahatlığı oldu. Bu sebepten dolayı bütün herkese tekrar teşekkür ediyorum. Çocuğumu kucağıma alıp da yürüyebiliyorum. Eşimle el ele tutuşup parkta da yürüyebiliyorum. Bu sebep dolayı gerçekten çok rahatım ve tekrardan çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

HATAY'DA DEPREMDE 2 BACAĞI AMPUTE OLAN VE PROTEZ BACAKLARI SAYESİNDE YENİDEN YAŞAMA TUTUNAN 22 YAŞINDAKİ EMRE YÜKSEK, DEPREM SONRASINDA EVLENİP EŞİ VE EVLADINI KUCAĞINA ALIP YÜRÜMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYOR. DEPREMİN ARDINDAN KÖTÜ ZAMANLAR GEÇİREN YÜKSEK, PROTEZİYLE ARABA SÜREBİLİYOR VE AİLESİYLE BİRLİKTE YÜRÜYÜŞ YAPABİLDİĞİNİ SÖYLEDİ.