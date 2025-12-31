DOLAR
Hatay'da Yılbaşı İkramlıkları Depremzede Öğrencilere Ulaştırıldı

Ülkem Okuyor Derneği ve Havva Aydanur Ertuğrul öncülüğünde Türkiye’den gönderilen yılbaşı ikramlıkları Hatay’daki depremzede öğrencilere konteyner kentlerde dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:21
Ülkem Okuyor Derneği ve Havva Aydanur Ertuğrul öncülüğünde anlamlı proje

Hatay’da depremzede öğrencilerin hayata tutunması için çalışmalarını sürdüren Havva Aydanur Ertuğrul tarafından hayata geçirilen projeyle, Türkiye’nin dört bir yanından gönderilen yılbaşı ikramlıkları çocuklara dağıtıldı.

Ülkem Okuyor Derneği tarafından yürütülen proje kapsamında, deprem bölgesindeki öğrenciler yılbaşında unutulmadı. Gönderilen ikramlıklar konteyner kentlerde yaşayan ailelere ekip eşliğinde teslim edildi.

Ertuğrul, ailelerle sohbet ederek dağıtımı gerçekleştirdi ve vatandaşların takdirini topladı. Proje, öğrencilerin iyi olma hallerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

"Anne eli değmiş sarma ve poğaçaları öksüz yavrularımıza ikram ettik. Bu gün bize destek olan gönüllülerimiz, deprem bölgesinde yaşayan evlatlarımızın yanında olduklarını bir kez daha gösterdiler. Kendi elleriyle sarma ve poğaçaları evlatlarımıza yediren gönüllülerimize teşekkür ederiz"

