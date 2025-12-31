DOLAR
Malatya'da Karla Mücadele Sürüyor: Yollar Kapandı, 2 Bin 998 Personel Sahada

Malatya'da yoğun kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Birçok yol trafiğe kapatıldı; <strong>2 bin 998</strong> personel ve <strong>964</strong> araçla çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:05
Malatya'da Karla Mücadele Sürüyor: Yollar Kapandı, 2 Bin 998 Personel Sahada

Malatya'da Karla Mücadele Sürüyor: Yollar Kapandı, 2 Bin 998 Personel Sahada

Kentin ulaşımı yoğun kar ve tipi nedeniyle olumsuz etkilendi

Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiliyor. Karayolları ekipleri ile Malatya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilgili kurumlar tarafından yol açma ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Karayolları 62. Şube Şefliği'nin bildirimine göre D-850/08 kara yolu Kangal istikameti geçici olarak tüm araç trafiğine kapatıldı. Valilik açıklamasında ayrıca şu güzergâhların trafiğe kapatıldığı bildirildi:

Kayseri-Malatya ile Malatya-Adıyaman il sınırı yolu 45-75 kilometreleri ağır taşıt trafiğine kapatıldı. Malatya-Çelikhan yolu 5-25 kilometreleri ise tüm taşıt trafiğine kapatıldı. Darende-Malatya yolu 18-57 kilometreleri ile Elbistan-Malatya yolu 4-44 kilometreleri tır ve çekici trafiğine kapalı bulunuyor.

Açıklamada ayrıca Hekimhan-Keban-Malatya güzergahı 0-45 kilometreleri, Malatya-Elazığ yolu Pütürge mevkisi 5-35 kilometreleri, Hekimhan-Kurşunlu yolu 0-41 kilometreleri ile Sivas-Malatya il sınırı Darende-Hekimhan yolu 0-33 kilometrelerinin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu belirtildi. Divriği-Arapgir Devlet yolu 0-31 kilometreleri, Hekimhan-Arguvan yolu 30-66 kilometreleri ve Arapgir-Kemaliye Devlet yolu 0-20 kilometreleri de tır ve çekici trafiğine kapatılan güzergâhlar arasında yer alıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde 2 bin 998 personel ve 964 araç ile sahada görev yapıldığı, yol açma ve tuzlama çalışmalarının kesintisiz sürdüğü ve şu an itibarıyla ciddi bir olumsuzluğun bulunmadığı ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını, araçlarında kış lastiği ve zincir bulundurmalarını ve resmi kurumlardan yapılacak duyuruları takip etmelerini istedi.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları