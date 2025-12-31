Hayrullah Kubba'dan 2026 Yeni Yıl Mesajı

Medical Point Gaziantep Yönetim Kurulu Başkanı'nın açıklaması

Medical Point Gaziantep Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, yeni yıl dolayısıyla yaptığı açıklamada, 2026'nın sağlık, umut ve yeniliklerle dolu bir yıl olması temennisinde bulundu.

Kubba, sağlık alanında kalite ve hasta memnuniyetini her zaman ön planda tuttuklarını vurguladı. "Geride bıraktığımız yıl boyunca güçlü hekim kadromuz, modern teknolojimiz ve özverili sağlık çalışanlarımızla binlerce hastamıza şifa olmanın gururunu yaşadık. Yeni yılda da aynı sorumluluk bilinciyle, daha ileri hedeflere yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nin bölgemizde sağlık hizmetlerine önemli katkılar sunduğunu belirten Kubba, yeni yılda tanı ve tedavi alanlarında yenilikçi yatırımların artarak süreceğini, hasta odaklı hizmet anlayışının daha da güçleneceğini dile getirdi.

Kubba sözlerini, "Yeni yılın ülkemize, şehrimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Medical Point ailesi olarak, insan hayatına dokunmanın sorumluluğuyla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

