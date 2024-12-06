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Hikmet Şimşek Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması Sonuçlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği koro yarışmasında Onur Arınç Duran birincilik ödülünü kazandı.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 13:03
Hikmet Şimşek Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması Sonuçlandı

Hikmet Şimşek Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması Sona Erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hikmet Şimşek Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması sonuçları açıklandı. Yarışma, Türk ve dünya koro edebiyatına katkı sağlamak, çağdaş bestecilerin eser üretimini desteklemek ve yeni yeteneklerin yetişmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Değerlendirme sonuçları, 4 Aralık tarihinde tamamlanan yarışmada belirlenirken, kazananlar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesapları aracılığıyla duyuruldu.

Ödül Alan İsimler

Bu yılki yarışmada birincilik ödülüne Onur Arınç Duran, ikincilik ödülüne Orhan Veli Özbayrak ve üçüncülük ödülüne Melda Camuşcu layık görüldü. Ayrıca, Serhat Günay, Volkan Akkoç, Mesruh Savaş, Su Uğurlu ve Orhan Öner Özcan mansiyon ödüllerinin sahipleri oldu.

Değerlendirme Jürisi

Yarışmanın jürisi, Güzel Sanatlar Genel Müdürü ve Solist Sanatçı Ömer Faruk Belviranlı başkanlığında toplandı. Jüri üyeleri arasında Devlet Çoksesli Korosu Şefi Burak Onur Erdem, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Cemi'i Can Deliorman, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Turgay Erdener ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Özkan Manav yer aldı.

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