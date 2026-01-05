Hilvan'da Kar Sonrası Buzlanma: Evden Çıkanlar Art Arda Kaydı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 2 gün önce başlayan kar sonrası bir hanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde evden çıkanların buzda art arda kayıp düştüğü anlar sosyal medyada ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 22:32
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 22:40
Hilvan'da Kar Sonrası Buzlanma: Evden Çıkanlar Art Arda Kaydı

Hilvan'da ev sakinleri kar sonrası buzda art arda kaydı

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından bir hanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri hem güldürdü hem düşündürdü.

Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü

İlçede 2 gün önce başlayan ve kısa sürede etkisini artıran kar yağışı sonrası bir evin önünde kaydedilen görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, evden dışarı çıkan hane sakinlerinin buz tutan zeminde adım atar atmaz peş peşe kayarak yere düştüğü anlar yer aldı.

Görüntülerde aynı evden çıkan kişilerin art arda aynı noktada kayıp düşmesi dikkat çekerken, düşenlerin herhangi bir ciddi yaralanma yaşamadan yeniden ayağa kalktıkları görüldü.

Uyarı: Buzlanmaya dikkat

O anların güvenlik kamerasına yansımasıyla ortaya çıkan görüntüler kısa sürede gündem olurken, kar yağışı sonrası özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

