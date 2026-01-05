Hisarlı Ahmet vefatının 42. yılında Kütahya'da anıldı

Kütahya’nın kültür ve sanat yaşamında iz bırakan, 'Kütahya Türkülerinin Babası' lakaplı Hisarlı Ahmet, vefatının 42. yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma programı Ahi Erbasan Mezarlığı'nda gerçekleştirildi. Programa kültür ve sanat camiasından isimler ile Hisarlı Ahmet'in sevenleri katıldı.

Anma programında konuşan Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, "Kütahya türkülerinin unutulmaz ismi Hisarlı Ahmet’i, aramızdan ayrılışının 42. yılında sevenleri ve öğrencileriyle birlikte anıyoruz. Hisarlı Ahmet’in (Ahmet Hisarlı) hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanınması ve isminin yaşatılması için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Program, Hisarlı Ahmet için yapılan duaların ardından sona erdi.

