Hizan'da Karda Mahsur Kalan At ve Katırlar Güvenlik Korucuları Tarafından Kurtarıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde yoğun kar nedeniyle Döküktaş köyü Kayaş mezrasında mahsur kalan at ve katırlar, güvenlik korucuları tarafından kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:09
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 10:10
Yoğun kar yağışı sonrası bölgedeki kurtarma çalışması

Bitlis’in Hizan ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle Döküktaş köyü Kayaş mezrası kırsalında karda mahsur kalan at ve katırlar, bölgeye intikal eden güvenlik korucuları tarafından kurtarıldı.

Yaz aylarında hayvanlarını dağlık alanlarda otlatan köylüler, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte at ve katırlarını köye geri getirmek istedi. Ancak etkili olan kar yağışı hayvanların köye ulaştırılmasını zorlaştırdı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ulaşan güvenlik korucuları, köylülere yardım ederek karda mahsur kalan at ve katırları güvenli şekilde köye ulaştırarak sahiplerine teslim etti.

