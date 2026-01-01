Hizan'da Karda Mahsur Kalan At ve Katırlar Güvenlik Korucuları Tarafından Kurtarıldı

Yoğun kar yağışı sonrası bölgedeki kurtarma çalışması

Bitlis’in Hizan ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle Döküktaş köyü Kayaş mezrası kırsalında karda mahsur kalan at ve katırlar, bölgeye intikal eden güvenlik korucuları tarafından kurtarıldı.

Yaz aylarında hayvanlarını dağlık alanlarda otlatan köylüler, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte at ve katırlarını köye geri getirmek istedi. Ancak etkili olan kar yağışı hayvanların köye ulaştırılmasını zorlaştırdı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ulaşan güvenlik korucuları, köylülere yardım ederek karda mahsur kalan at ve katırları güvenli şekilde köye ulaştırarak sahiplerine teslim etti.

BİTLİS’İN HİZAN İLÇESİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE MAHSUR KALAN AT VE KATIRLAR, GÜVENLİK KORUCULARININ YARDIMIYLA KURTARILARAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.