Hizan'da Karla Mücadelede İş Makinesi Yoldan Çıktı

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Çayır, Bozpınar ve Yelkıran grup köy yolunda yürütülen karla mücadele çalışmaları sırasında, il özel idaresine ait bir iş makinesi kayarak yoldan çıktı.

Olay ve müdahale

Bölgedeki yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle zor şartlarda devam eden yol açma çalışmaları sırasında iş makinesi kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Şans eseri yaralanan olmadı, ancak araç kısa süreliğine çalışamaz hale geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen başka bir iş makinesiyle kayan aracın bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Bitlis İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, bölgede ulaşımın aksamaması için zorlu kış şartlarına rağmen gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Kayan aracın kısa sürede olduğu yerden çıkarılması planlanıyor.

