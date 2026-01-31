Hopa’da Karabatakların Senkronize Göçü Görüntülendi

Artvin Hopa açıklarında, Karadeniz kıyısını kullanan karabatak sürülerinin deniz yüzeyine yakın senkronize uçuşları görüntülendi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:38
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 14:41
Karadeniz kıyısında yoğun göçmen kuş hareketliliği

Artvin’in Hopa ilçesinde kaydedilen görüntüler, Karadeniz kıyı hattını kullanan göçmen kuşların oluşturduğu yoğun hareketliliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Göç yolculuğu sırasında sürüler halinde ilerleyen kuşlar, Hopa açıklarında deniz yüzeyine yakın ve senkronize uçuş hareketleriyle dikkat çekti. Görüntüler, kuşların toplu ve uyumlu hareketlerini net şekilde kaydetti.

Yapılan gözlemler doğrultusunda bu sürülerin büyük bölümünün karabataklardan oluştuğu değerlendiriliyor. Uzun boyunları ve suya yakın uçuşlarıyla öne çıkan karabataklar; deniz kıyıları, göller ve nehir ağızları gibi sulak alanlarda yaşayan, dalarak avlanan su kuşları arasında yer alıyor.

Uzman değerlendirmelerine göre, kış dönemine girerken beslenme alanlarına yönelen göçmen kuşlar kıyı şeridi boyunca yer değiştiriyor. Bu bağlamda Hopa, kuşlar için önemli bir konaklama ve beslenme noktası olarak öne çıkıyor.

Senkronize uçuşların ise kuşların yön bulma, enerji tasarrufu ve sürü hâlinde hareket etme içgüdülerinin bir sonucu olduğu belirtiliyor. Kaydedilen görüntüler, bölgedeki göç hareketliliğinin izlenmesi açısından değer taşıyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

