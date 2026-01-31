Hopa’da Karabatakların Senkronize Göçü Görüntülendi

Karadeniz kıyısında yoğun göçmen kuş hareketliliği

Artvin’in Hopa ilçesinde kaydedilen görüntüler, Karadeniz kıyı hattını kullanan göçmen kuşların oluşturduğu yoğun hareketliliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Göç yolculuğu sırasında sürüler halinde ilerleyen kuşlar, Hopa açıklarında deniz yüzeyine yakın ve senkronize uçuş hareketleriyle dikkat çekti. Görüntüler, kuşların toplu ve uyumlu hareketlerini net şekilde kaydetti.

Yapılan gözlemler doğrultusunda bu sürülerin büyük bölümünün karabataklardan oluştuğu değerlendiriliyor. Uzun boyunları ve suya yakın uçuşlarıyla öne çıkan karabataklar; deniz kıyıları, göller ve nehir ağızları gibi sulak alanlarda yaşayan, dalarak avlanan su kuşları arasında yer alıyor.

Uzman değerlendirmelerine göre, kış dönemine girerken beslenme alanlarına yönelen göçmen kuşlar kıyı şeridi boyunca yer değiştiriyor. Bu bağlamda Hopa, kuşlar için önemli bir konaklama ve beslenme noktası olarak öne çıkıyor.

Senkronize uçuşların ise kuşların yön bulma, enerji tasarrufu ve sürü hâlinde hareket etme içgüdülerinin bir sonucu olduğu belirtiliyor. Kaydedilen görüntüler, bölgedeki göç hareketliliğinin izlenmesi açısından değer taşıyor.

GÖÇ YOLCULUĞU SIRASINDA KARADENİZ KIYI HATTINI KULLANAN GÖÇMEN KUŞLARIN, HOPA AÇIKLARINDA SÜRÜLER HALİNDE VE SENKRONİZE UÇUŞLARLA OLUŞTURDUĞU YOĞUN HAREKETLİLİK GÖRÜNTÜLENDİ