Hüyük Kıreli Mahallesi'ne Hayırseverlerden Donanımlı Taziye Aracı

Konya Hüyük Kıreli Mahallesi'ne hayırsever desteğiyle donanımlı taziye aracı kazandırıldı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 12:47
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 12:47
Cenaze ve taziye işlemleri artık daha düzenli ve konforlu

Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Kıreli Mahallesinde, hayırsever vatandaşların desteğiyle temin edilen taziye aracı mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Yeni araç sayesinde cenazelerin ardından gerçekleştirilen hatim devirleri ve taziye kabul işlemleri artık daha düzenli ve konforlu bir ortamda yapılabilecek.

Kıreli Mahallesi Muhtarı Mustafa Mermer, taziye aracının mahalleye kazandırılmasında emeği geçen hayırseverlere teşekkür ederek, "Bundan böyle cenazelerin hatim ve taziye programları bu araçta yapılacak. Destek olan tüm hayırseverlerimizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Araçta; özel yapım tente ve koltuklar, tezgah, el yıkama lavabosu, mutfak ve malzeme dolapları, iç-dış aydınlatma sistemi, temiz ve atık su tankları, hidrofor motoru ile elektrik ve su donanımları yer alıyor. İsteğe bağlı olarak split klima, ses sistemi ve jeneratör de kullanılabiliyor.

Taziye aracının hizmete alınması programına Hüyük Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen, ilçe protokolü, siyasi parti ilçe başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

