Hyllarima Antik Kenti'nde İlk Anıtsal Çeşme Binası Bulundu

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, kazı çalışmaları devam eden Hyllarima Antik Kenti'nde Helenistik Döneme ait ilk anıtsal çeşme binası bulundu. Derebağ Mahallesi'nde yer alan kentin, Klasik, Helenistik ve Roma dönemlerine ait yapıları içeren kazı çalışmalarıyla, kentin merkezi noktasında önemli bir keşif gerçekleştirildi.

Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki surlarla çevrili Hyllarima, tiyatro, meclis binası ve agora gibi birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapıyor. Surlar ve teras duvarlarındaki taşların yerleşim alanından, anıtsal yapıların mermerlerinin ise kentin doğusundaki ocaklardan temin edildiği düşünülüyor.

Roma döneminde sikke basan kentlerden biri olan Hyllarima'da, Geleceğe Miras projesi kapsamında kazı çalışmaları yürütülüyor. Doç. Dr. Bekir Özer'in liderliğindeki proje, bu yıl sütunlu yapı terası olarak tanımlanan büyük teras duvarlarının çevrelediği alanda gerçekleştiriliyor.

Hyllarima’nın Agora kısmında da devam eden kazıların, kentin kalbi olarak bilinen bu alanda Meclis Binası ile Tiyatro arasında kamu yapılarının yoğun olarak bulunduğunu belirten Özer, şöyle konuştu: “Daha önceki araştırmacılar sütunları gördüğü için buranın tapınak olabileceğini düşünmüşlerdi. Ancak devam eden çalışmalar sonucunda, bizleri şaşırtan bir anıtsal çeşme bina yapısı ile karşılaştık.”

Özer, çeşmenin kentin en önemli noktasında bulunduğunu vurgulayarak, “İnsanlık tarihi boyunca değişmeyen tek ihtiyacımız olan su, burada çok güzel bir şekilde temsil edilmiş. Tiyatro ve sokağın yanında anıtsal bir kapı ile bu alana girilmesi bizim için büyük bir öneme sahip” dedi.

Ayrıca, çeşmenin Helenistik Dönem’de inşa edilip, Roma Dönemi'nde özellikle M.S. 2. ve 4. yüzyıllarda yoğun olarak kullanıldığı belirtildi. Geçen yıl Agora'da yapılan kazıların ardından, bu yılki önceliklerinin Geleceğe Miras Projesi kapsamındaki dükkanların sınırlarını belirleyerek her dükkanda ayrı ayrı kazı çalışmaları yürütmek olduğunu ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.