DOLAR
34,54 0,02%
EURO
36 0,05%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.399.417,33 0,72%

Hyllarima Antik Kenti'nde İlk Anıtsal Çeşme Binası Bulundu

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki Hyllarima Antik Kenti'nde Helenistik döneme ait ilk anıtsal çeşme binası keşfedildi.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 11:13
Hyllarima Antik Kenti'nde İlk Anıtsal Çeşme Binası Bulundu

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, kazı çalışmaları devam eden Hyllarima Antik Kenti'nde Helenistik Döneme ait ilk anıtsal çeşme binası bulundu. Derebağ Mahallesi'nde yer alan kentin, Klasik, Helenistik ve Roma dönemlerine ait yapıları içeren kazı çalışmalarıyla, kentin merkezi noktasında önemli bir keşif gerçekleştirildi.

Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki surlarla çevrili Hyllarima, tiyatro, meclis binası ve agora gibi birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapıyor. Surlar ve teras duvarlarındaki taşların yerleşim alanından, anıtsal yapıların mermerlerinin ise kentin doğusundaki ocaklardan temin edildiği düşünülüyor.

Roma döneminde sikke basan kentlerden biri olan Hyllarima'da, Geleceğe Miras projesi kapsamında kazı çalışmaları yürütülüyor. Doç. Dr. Bekir Özer'in liderliğindeki proje, bu yıl sütunlu yapı terası olarak tanımlanan büyük teras duvarlarının çevrelediği alanda gerçekleştiriliyor.

Hyllarima’nın Agora kısmında da devam eden kazıların, kentin kalbi olarak bilinen bu alanda Meclis Binası ile Tiyatro arasında kamu yapılarının yoğun olarak bulunduğunu belirten Özer, şöyle konuştu: “Daha önceki araştırmacılar sütunları gördüğü için buranın tapınak olabileceğini düşünmüşlerdi. Ancak devam eden çalışmalar sonucunda, bizleri şaşırtan bir anıtsal çeşme bina yapısı ile karşılaştık.”

Özer, çeşmenin kentin en önemli noktasında bulunduğunu vurgulayarak, “İnsanlık tarihi boyunca değişmeyen tek ihtiyacımız olan su, burada çok güzel bir şekilde temsil edilmiş. Tiyatro ve sokağın yanında anıtsal bir kapı ile bu alana girilmesi bizim için büyük bir öneme sahip” dedi.

Ayrıca, çeşmenin Helenistik Dönem’de inşa edilip, Roma Dönemi'nde özellikle M.S. 2. ve 4. yüzyıllarda yoğun olarak kullanıldığı belirtildi. Geçen yıl Agora'da yapılan kazıların ardından, bu yılki önceliklerinin Geleceğe Miras Projesi kapsamındaki dükkanların sınırlarını belirleyerek her dükkanda ayrı ayrı kazı çalışmaları yürütmek olduğunu ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı
2
Bu iki otomobili almayı düşünenler aman dikkat! Öğrenince hemen vazgeçeceksiniz
3
Şehir hastanelerine binlerce personel alımı başlıyor! Şartlar tek tek duyuruldu: 81 ilde iş arayanlara müjde
4
Ceyda Oskay Can: Kurgusal Karakterleri 'Art Doll' ile Hayata Taşıyor
5
İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor
6
O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
7
3-4-5-6-7 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi: Ödemeler Başladı mı?

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!