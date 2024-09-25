İcradan Satılık 2022 Model Mercedes Benz E 200 D! İhale Tarihini Kaçırmayın!

Adana Banka Alacakları İcra Dairesi, 2022 model Mercedes Benz E 200 D tipi aracı icradan satışa sunuyor. Borç nedeniyle icra yoluyla satışa çıkarılan aracın ayrıntılı bilgileri ve ihale şartları esatis.uyap.gov.tr adresinde yer alıyor. 2023/43326 ESAS sayılı dosya numarasıyla işlem gören araç, özellikle araç alımında avantaj arayanlar için dikkat çekici bir fırsat sunuyor. Araç, çeşitli onarımlar ve değişiklikler geçirmiş olmasına rağmen hala değerli bir yatırım olarak görülüyor. İşte detaylar!



2022 MODEL MERCEDES BENZ E 200 D İCRADAN SATILIK

Adana Banka Alacakları İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan Mercedes Benz E 200 D tipi araç, özellikle ikinci el otomobil pazarında dikkat çeken modeller arasında yer alıyor. Aracın muhammen kıymeti 2.250.000 TL olarak belirlenmiş olup, 31 EC 002 plakalı bu lüks araç Acem Yediemin Otoparkı’nda sergilenmektedir. Aracın detaylı özellikleri ve eksper raporlarına göre yapılan değerlendirmeler aşağıda yer almaktadır.

ARAÇ DETAYLARI VE ÖZELLİKLERİ

Marka ve Model: Mercedes Benz E 200 D

Mercedes Benz E 200 D Model Yılı: 2022

2022 Plaka: 31 EC 002

31 EC 002 Vites: Otomatik

Otomatik Motor Tipi: Dizel

Dizel Kilometre: 1.522 km (Keşif gözlemi)

1.522 km (Keşif gözlemi) Renk: Siyah

Siyah Silindir Hacmi: 1597 cc

1597 cc Motor Gücü: 118 kW

118 kW Koltuk Sayısı: 5

5 Kapı Sayısı: 4

4 Araç Sınıfı: M1 (Yolcu Nakli/Hususi)

M1 (Yolcu Nakli/Hususi) Donanım Özellikleri: Klima, ABS, hava yastıkları (direksiyon, yolcu, perde), ön ve arka park sensörleri.

KAPORTA VE BOYA DURUMU

Aracın kaporta ve boya durumu, çeşitli onarımlar ve parça değişimleri ile dikkat çekmektedir. İşte keşif raporuna göre aracın kaporta ve boya durumuyla ilgili önemli bilgiler:

Değişen Parçalar: Tavan ön sacı, bagaj kapağı, motor kaputu, sağ ve sol ön çamurluk, sağ arka kapı, ön panel, ön tampon, sol dış ayna, ön panjur ve bağlantı parçaları, ön ve arka cam, tavan camı, tavan döşemesi, orta konsol ve gövde, göğüs ve taban tesisatı, kumanda paneli, sol koltuk döşemesi.

Tavan ön sacı, bagaj kapağı, motor kaputu, sağ ve sol ön çamurluk, sağ arka kapı, ön panel, ön tampon, sol dış ayna, ön panjur ve bağlantı parçaları, ön ve arka cam, tavan camı, tavan döşemesi, orta konsol ve gövde, göğüs ve taban tesisatı, kumanda paneli, sol koltuk döşemesi. Onarım Görmüş Parçalar: Sağ ön kapı, sol ön kapı, sol arka kapı, sağ arka çamurluk, sol arka çamurluk, arka tampon.

Sağ ön kapı, sol ön kapı, sol arka kapı, sağ arka çamurluk, sol arka çamurluk, arka tampon. Arıza Lambaları: Hava yastığı lambası, lastik basınç lambası, çekiş kontrol lambası yanıyor.

Hava yastığı lambası, lastik basınç lambası, çekiş kontrol lambası yanıyor. Eksik Parçalar: Tavan perdesi parçaları ve egzoz izolasyonu bagajda takılmamış durumda.

MEKANİK VE ELEKTRİK DURUMU

Aracın mekanik ve elektriksel durumu dikkatli bir inceleme gerektiriyor. Marş basmakta ve motor çalışmaktadır; ancak aracın göstergesinde bazı arıza lambalarının yanmakta olduğu gözlemlenmiştir. Araçta hava yastığı, lastik basınç ve çekiş kontrol lambalarının yanması gibi durumlar mevcuttur.

LASTİK DURUMU

Ön Lastikler: %80 kondisyonlu, 245/40/19 ebatlarında Run Flat lastikler.

%80 kondisyonlu, 245/40/19 ebatlarında Run Flat lastikler. Arka Lastikler: %80 kondisyonlu, 275/35/R19 ebatlarında Run Flat lastikler.

%80 kondisyonlu, 275/35/R19 ebatlarında Run Flat lastikler. Eksik: Stepne mevcut değildir.

HASAR KAYDI VE ONARIM DURUMU

Aracın hasar kaydı 06/02/2023 tarihinde meydana gelen deprem sonucu oluşmuş olup, 856.719 TL hasar kaydı bulunmaktadır. Aracın onarımı, markanın yetkili servisi olan Mengerler A.Ş. tarafından yapılmış ancak bazı onarımlar tamamlanmamıştır. Aracın mevcut durumu, ağır hasarlı araçlar ile kıyaslandığında daha fazla hasara sahip olduğu; ancak orijinal parçalarla onarımının yapıldığı belirtilmiştir.

İHALE TARİHLERİ VE DETAYLAR

Aracın satış ihalesine katılmak isteyenler için önemli tarihler ve detaylar aşağıdaki gibidir:

1. Artırma Başlangıç Tarihi: 08/10/2024 - 12:19

08/10/2024 - 12:19 1. Artırma Bitiş Tarihi: 15/10/2024 - 12:19

15/10/2024 - 12:19 2. Artırma Başlangıç Tarihi: 08/11/2024 - 12:19

08/11/2024 - 12:19 2. Artırma Bitiş Tarihi: 15/11/2024 - 12:19

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

İhaleye katılmak isteyenler için dosya numarası 2023/43326 ESAS üzerinden esatis.uyap.gov.tr adresinden ayrıntılı bilgilere ulaşılabilir. İhaleye katılım öncesinde aracın mevcut durumu göz önünde bulundurularak, mevcut halinin kabul edileceği unutulmamalıdır.

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!

İcradan satılık olan 2022 model Mercedes Benz E 200 D, alıcılar için cazip bir fırsat sunuyor. Aracın piyasa değeri, hasar kayıtları ve onarım geçmişi göz önünde bulundurulduğunda, yatırım yapmak isteyenler için dikkat çekici bir seçenek olabilir. İhaleye katılmak için son tarihleri kaçırmamak ve gerekli belgeleri eksiksiz tamamlamak büyük önem taşıyor.

Daha fazla bilgi ve başvuru için Adana Banka Alacakları İcra Dairesi Müdürlüğü ile iletişime geçebilir veya belirtilen internet adresinden detaylara ulaşabilirsiniz.