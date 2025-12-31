DOLAR
Iğdır’da Doğalgaz Kesintisi: Bölge Regülatöründe Teknik Arıza

Iğdır’da akşam saatlerinde bölge regülatöründeki teknik arıza nedeniyle doğalgaz kesildi; Doğugaz ekipleri sorunu gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 19:54
Iğdır’da, iki hafta önce başlayan su kesintisinin ardından bu akşam da doğalgaz kesintisi meydana geldi. Kente akşam saatlerinden itibaren teknik bir arıza nedeniyle doğalgaz arzı sağlanamıyor.

Doğugaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'den Açıklama

Konuyla ilgili Doğugaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’den abonelere gönderilen mesajda, "Değerli abonelerimiz, bölge regülatöründe yaşanan teknik bir arıza nedeniyle doğalgaz arzı geçici olarak durdurulmuştur. Ekiplerimiz sorunun giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Gaz arzı en kısa sürede güvenli şekilde sağlanacaktır. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz" denildi.

Kesintinin ne kadar süreceği hakkında yetkililer henüz net bir bilgi vermedi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

