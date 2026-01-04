DOLAR
Iğdır'da Kapanan Köy Yollarına Müdahale: 11 Yol, 55 km

Iğdır’da kar yağışı sonrası kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor. İl Özel İdaresi ekipleri 11 köy yolunda, toplam 55 km alanda karla mücadele yürütüyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 15:14
Iğdır’da kar yağışı sonrası kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

İl Özel İdaresi sahada yoğun mesai harcıyor

İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sahada yoğun mesai harcıyor. Yetkililerden alınan bilgilere göre, kent genelinde halen kapalı bulunan 11 köy yolunda toplam 55 kilometrelik alanda karla mücadele ve yol açma çalışmaları sürdürülüyor.

Ekiplerin, çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için aralıksız şekilde görev yaptığı bildirildi.

