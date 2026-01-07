Iğdır Ovası'na İndi: Aşağı Çarıkçı'da 7 Kurt Yerleşime Yaklaştı

Soğuk hava nedeniyle dağlık alandan inen kurt sürüsü, Iğdır merkeze 2 kilometre uzaklıktaki Aşağı Çarıkçı'da görüldü; vatandaşlar 7 kurdu cep telefonu ile kaydetti.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 11:26
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 11:29
Soğuk hava nedeniyle dağlık alandan inen kurt sürüsü köylüleri tedirgin etti

Soğuk hava şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte dağlık alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, Iğdır Ovası'na indi. Sabah saatlerinde bölge sakinleri sürünün yerleşime yaklaştığını gözlemledi.

İhbarlara göre, Iğdır merkeze yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağı Çarıkçı Köyü'nden merkeze gitmekte olan köylüler, yol kenarında bekleyen 7 kurt gördü. Kurtların uzun süre bölgede dolaştığı ve zaman zaman yola yaklaştığı öğrenildi.

O anları cep telefonu ile kaydeden vatandaşlar, ilk kez bu kadar çok sayıda kurdu yerleşim yerine bu denli yakın gördüklerini belirterek tedirgin olduklarını ifade etti. Kurtların bir süre sonra geldikleri yöne doğru uzaklaştığı bildirildi.

AÇ KALAN KURT SÜRÜSÜ IĞDIR OVASINA İNDİ

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

