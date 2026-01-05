İhsan Kurnaz: SADEM ile çocuklar uyuşturucuya bulaşmadan topluma kazandırılacak

Samsun Aile Destek Merkezi ile erken tespit ve rehabilitasyon hedefleniyor

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, hayata geçirilen Samsun Aile Destek Merkezi (SADEM) ile rehber öğretmenlerce belirlenen çocukların uyuşturucuya bulaşmadan tespit edilerek rehabilite edileceğini ve topluma kazandırılacağını duyurdu.

İlkadım Belediye Meclisi Ocak Ayı İlk Oturumu, Başkan Kurnaz başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda 5 madde gündeme alındı ve yürütülen hizmetler ile projeler hakkında bilgi verildi. Başkan Kurnaz, eski Göç İdaresi binasının onarılarak merkez haline getirildiğini belirtti.

Başkan Kurnaz, SADEM projesini şöyle anlattı: "Samsun Aile Destek Merkezi, uyuşturucuya bulaşma aşamasındaki çocukları tespit ediyor. Eski Göç İdaresi binası onarılarak merkez haline getirildi. Okullarda rehberlik öğretmenleriyle birlikte çalışılarak öğrenciler tespit ediliyor. Bu çocuklarımıza ailelerine kadar inerek, uyuşturucuya bulaşmadan kurtarmaya yönelik bir çalışma yürütülüyor."

Kurnaz, projenin kurumsal ve kalıcı olmasına dikkat çekerken, "Bir proje başlatırsınız; eğer bir merkeziniz yoksa, sahibi yoksa bu projeyi başlatan kaymakam, vali ya da belediye başkanının görevi sona erdiğinde proje de maalesef sona eriyor. Böyle olmasın istedik; bir merkez olsun, kişiye bağlı olmasın, bu kurum ilelebet devam etsin istedik." ifadelerini kullandı.

Projenin paydaş yapısına değinen Kurnaz, "Samsun’da pilot olarak İlkadım seçildi" bilgisini vererek, Sağlık, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlükleri ile belediyelerin dahil olduğu bir merkez oluşturulduğunu, her kurumun personel verdiğini ve belediye olarak her türlü maddi-manevi desteği sağladıklarını aktardı.

Başkan ayrıca göreve geldikten sonra yıkılan metruk binalara ilişkin bilgiler paylaştı: "Emniyet tarafından bildirilen 80 metruk binayı yıktık. Emniyet Müdürlüğümüz binaları belirliyor, bize iletiyor. Biz de metruk kararlarına bakarak, vatandaşla irtibat kurup bu binaları hızlıca yıkıyoruz. Yıktığımız binalar her türlü kötülüğün işlendiği yerlerdi."

Uyuşturucuyla mücadelede fiziksel önlemleri de sıralayan Kurnaz, "Emniyet Müdürlüğümüzün belirlediği parklardan başlamak üzere İlkadım’da 30 parkımızı kamera sistemiyle donatıyoruz. Bu parkları Emniyet Müdürlüğümüze bağlıyoruz. Emniyet 24 saat buraları kontrol edecek ve uyuşturucu ile diğer kötü alışkanlıkların buralarda işlenmesinin önüne geçmiş olacağız inşallah." dedi.

Kurnaz, fiziksel müdahalelerin önemine vurgu yaparken asıl önceliğin çocukları kötülükten uzak tutmak olduğunu belirtti ve SADEM'in bu açıdan taşıdığı önemi yineledi: "Asıl önemli olan, çocuklarımızı bu kötülüğe bulaşmadan kurtarmak. Bu nedenle İlkadım’da kurulan SADEM çok önemli. İnşallah verimli olur."

Öte yandan, mecliste gündeme alınan 5 madde daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

