Siirt'te kar altındaki yaban hayvanlarına 750 kilo yem bırakıldı

Siirt’te yoğun kar yağışı olan bölgelere Doğa Koruma ve jandarma ekipleri tarafından 750 kilo yem, pazar artığı ve ekmek bırakıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 21:09
Doğa Koruma ve jandarma ekiplerinden kış desteği

Siirt’te yoğun kar yağışının etkili olduğu dağlık kesimlerde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına 750 kilo besi yemi bırakıldı.

Uygulama, Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Merkez Şefliği ekipleri ile Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı karakolların ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Bölgelere bırakılan destek malzemeleri arasında buğday, arpa, mısır vb. besi yemleri ile pazar artığı ve ekmek yer aldı.

Yetkililer, kırsal ve köylerde düzenlenen bilgilendirme toplantılarında yaban hayatının korunması, kaçak avcılıkla mücadele, biyolojik çeşitliliğin önemi ve çevreye karşı işlenen suçlarla ilgili yasal mevzuat konularında vatandaşlara detaylı bilgi verdi. Ayrıca çevre suçlarının önlenmesi ve farkındalığın artırılması için yapılabilecek ortak çalışmalar ve iş birliği imkanları da ele alındı.

Bölgede yapılacak her türlü kaçak avcılık ve biyokaçakçılık faaliyetlerinin Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı karakollara 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbar edilmesi istendi. Yetkililer, yasa dışı avcılık faaliyetleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

