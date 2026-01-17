Ilgaz Dağı'nda Sömestr Coşkusu: Yurduntepe Kayak Merkezi'nde Yoğunluk

Okulların yarıyıl tatiliyle Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi doldu; ziyaretçiler 50-60 cm kara rağmen kayak, snowboard ve kızak keyfiyle stres attı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 15:25
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 15:25
Öğrenciler ve aileler karın tadını çıkardı

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte öğrenciler ve aileleri, Ilgaz Dağı yolunu tuttu. Kayak yapan ve kızaklarla kayan öğrenciler, sınav ve okul stresini atarken bölge, sömestr coşkusuna sahne oldu.

Çankırı-Kastamonu sınırında yer alan ve Batı Karadeniz Bölgesi’nin en uzun pistine sahip Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi, tatilci yoğunluğu yaşadı. Türkiye’nin farklı illerinden gelen ziyaretçiler, Ilgaz Dağı’nın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi. Ankara, Zonguldak, Çankırı, Çorum ve Samsun başta olmak üzere çeşitli illerden gelenler pistlerde buluştu.

Çocuklar ise kızakla kaymanın tadını çıkardı; aileler karne hediyesi olarak tercih ettikleri merkezde hem eğlenip hem dinlenme fırsatı buldu. Bölgedeki kar kalınlığı yaklaşık 60 santimetre olarak ölçülürken, zaman zaman kar yağışı etkili oldu ve hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.

Yasemin Kuru tatil için Ankara’dan geldiklerini belirterek "Çocuklarımıza karne hediyesi vermek için Ilgaz Dağına geldik. Arkadaş gurubuyla geldik. Çok eğleniyoruz, gerçekten tam gelinecek, kayılacak günmüş. Güzel ve eğlenceli geçiyor" dedi.

Ahmet Demirci ise Çorum’un İskilip ilçesinden ailesiyle geldiklerini anlattı: "Annemler karne hediyesi olarak bizi Ilgaz Dağına getirdiler. Herkese Ilgaz Dağına gelmelerini öneriyorum. İlk defa geldim, çok güzel bir yer. Gelmeden önce o kadar güzel olabileceğini düşünmüyordum. Ama herkesin gelmesini tavsiye ediyorum."

Emine Demirci de "Kar tatili için geldik, çocuklarımızla birlikte eğleniyoruz. Çok güzel oluyor. Hava biraz soğuk ama hiç önemli değil. Çok güzel eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi işletmecisi Sebahattin Kırcıoğlu ise "Şu anda çok güzel bir kar yağışı var. Gelen misafirlerimiz her geçen dakika daha da artıyor. İlerleyen günlerde misafir sayısının daha da artmasını bekliyoruz. Kar yağışı ve pistlerimizin gayet güzel olması sebebiyle sezona gümbür gümbür devam ediyoruz. Şu anda kar kalınlığı da ortalama 50-60 santimetre civarında bulunuyor. Bir yandan da kar yağışı da devam ediyor. Şu anda sömestri heyecanı da var. Bugün yarıyıl tatilinin ilk günü, dolayısıyla çocuklarına karne hediyesi vermek isteyen tüm misafirlerimizi Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezine bekliyoruz" diye konuştu.

Yoğun ziyaretçi akışı ve elverişli kar koşullarıyla Ilgaz Dağı, sömestr döneminde kayak severlere ve ailelere keyifli bir kaçış sundu.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

