Ilgaz Dağı'nda Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezon başladı
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Yurduntepe Kayak Merkezi, Kastamonu'da dün gece etkili olan kar yağışının ardından kapılarını kayak severlere açtı.
Merkezde ilk gün
Karla kaplanan merkezde bazı ziyaretçiler kayak yaparken, bazıları ise kızak ile kayarak karın tadını çıkardı. Yurduntepe, her yıl binlerce kişiyi ağırlayan 5,6 kilometrelik pist ile dikkat çekiyor.
Ulaşım ve konum
Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi, Kastamonu il merkezine 40 km, Ankara'ya yaklaşık 200 km ve İstanbul'a yaklaşık 450 km mesafede bulunuyor. Çevre illerden de yoğun ilgi görüyor.
Giriş ve ücret bilgileri (2026)
Yurduntepe Kayak Merkezi'ne girişlerde bu yıl itibarıyla ücret alınmayacak.
Kayak merkezindeki 2026 yılı ücretleri şu şekilde belirlendi:
Kayak takımı kiralama: 1.500 TL
Snowboard kiralama: 1.500 TL
Kızak kiralama: 300 TL
Günlük teleferik kullanımı: 1.400 TL
Teleferik tek çıkış: 300 TL
Baby lift kullanımı: 500 TL
Ziyaretçi izlenimleri
Sezonun ilk gününde Ilgaz Dağı'nı ziyaret eden vatandaşlar, hem manzarayı hem de kayak merkezini çok beğendiklerini ifade etti.
YURDUNTEPE KAYAK MERKEZİ'NDE KAYAK SEZONU BAŞLADI.