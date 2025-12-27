DOLAR
Ilgaz Dağı'nda Yurduntepe Kayak Merkezi'nde Sezon Başladı

Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi, Kastamonu'daki kar yağışının ardından açıldı; ücretsiz giriş ve 2026 kiralama ile teleferik ücretleri duyuruldu.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:49
Ilgaz Dağı'nda Yurduntepe Kayak Merkezi'nde Sezon Başladı

Ilgaz Dağı'nda Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezon başladı

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Yurduntepe Kayak Merkezi, Kastamonu'da dün gece etkili olan kar yağışının ardından kapılarını kayak severlere açtı.

Merkezde ilk gün

Karla kaplanan merkezde bazı ziyaretçiler kayak yaparken, bazıları ise kızak ile kayarak karın tadını çıkardı. Yurduntepe, her yıl binlerce kişiyi ağırlayan 5,6 kilometrelik pist ile dikkat çekiyor.

Ulaşım ve konum

Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi, Kastamonu il merkezine 40 km, Ankara'ya yaklaşık 200 km ve İstanbul'a yaklaşık 450 km mesafede bulunuyor. Çevre illerden de yoğun ilgi görüyor.

Giriş ve ücret bilgileri (2026)

Yurduntepe Kayak Merkezi'ne girişlerde bu yıl itibarıyla ücret alınmayacak.

Kayak merkezindeki 2026 yılı ücretleri şu şekilde belirlendi:

Kayak takımı kiralama: 1.500 TL

Snowboard kiralama: 1.500 TL

Kızak kiralama: 300 TL

Günlük teleferik kullanımı: 1.400 TL

Teleferik tek çıkış: 300 TL

Baby lift kullanımı: 500 TL

Ziyaretçi izlenimleri

Sezonun ilk gününde Ilgaz Dağı'nı ziyaret eden vatandaşlar, hem manzarayı hem de kayak merkezini çok beğendiklerini ifade etti.

YURDUNTEPE KAYAK MERKEZİ'NDE KAYAK SEZONU BAŞLADI.

YURDUNTEPE KAYAK MERKEZİ'NDE KAYAK SEZONU BAŞLADI.

YURDUNTEPE KAYAK MERKEZİ'NDE KAYAK SEZONU BAŞLADI.

