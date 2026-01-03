Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'ne Akın: Kayak Sezonu Açıldı, Kar 45 santimetre

Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'ne Akın: Sezon Açıldı, Kar 45 santimetre

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağında yer alan Yurduntepe Kayak Merkezi, kayak sezonunun açılmasıyla hafta sonu yoğunluğu yaşadı. Son bir haftadır etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı ve pistler kayakçılara kapılarını açtı.

Hafta Sonu Yoğunluğu ve Etkinlikler

Soğuk hava ve kar, pistleri elverişli hale getirirken; Ankara, Samsun, Çorum başta olmak üzere çevre illerden gelen ziyaretçiler aileleriyle birlikte Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'ne akın etti. Merkezde araç kuyrukları oluştu, çocuklar kızakla eğlenirken bazı ziyaretçiler ATV turlarına katıldı ve mangal keyfiyle günü tamamladı.

Ziyaretçiler Ne Dedi?

Doruk Şenoğlu sezon açılışından duyduğu memnuniyeti şöyle aktardı: "Şu anda arkadaşlarımızla birlikte kayıyoruz. Hava soğuk ama pist çok güzel. Yeni yıla da girdik. Ortam çok güzel, pistlerde güzel. Herkes buraya kayak yapmaya gelmiş. Pistimizde biraz soğuk havadan dolayı buzlanma var. Şu anda hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece ama her şeye rağmen çok güzel burası. Mutlaka herkes gelip burasını görsün. En iyi yer Ilgaz Dağı, mutlaka burasını görün".

Gökhan Türker ise Ilgaz'a ilk gelişini ve pist değerlendirmesini paylaştı: "Telesiyej ile zirveye çıktım. Zirve biraz soğuk ve sisli. Zirvede şartlar şu anda biraz çetin ama pist çok güzel. Keyifli bir pist, pistte yer yer hızlanıyorsunuz yer yer yavaşlıyorsunuz. İlk kez geldim ama bir daha geleceğim burasına. Gayet güzel ve burasını beğendim". Türker, daha önce kayak yaptığı Erciyes Kayak Merkezi ile karşılaştırmasında ise Yurduntepe'nin daha kolay bir pist olduğunu belirtti.

Özkan Karamercan da ziyaret deneyimini şöyle anlattı: "Ilgaz Dağını çok beğendim ama kayak yapmayı da öğrenseydim çok güzel olacaktı. Burasını herkese tavsiye ediyorum çok güzel, ben çok beğendim. Arkadaşlarımda beğendi ama biraz acemilik var, keşke kayak yapmasını da bilseydik, insanın biraz canını sıkıyor ama kayak yapmasını da öğreneceğim inşallah ileride".

Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi, artan kar kalınlığı ve hafta sonu yoğunluğuyla bölge turizmine hareketlilik kazandırdı. Ziyaretçiler pistlerin ve sosyal etkinliklerin tadını çıkarırken, merkez hafta içi ve sonraki tatil dönemlerinde de ilgi çekmeye devam edecek gibi görünüyor.

KASTAMONU-ÇANKIRI SINIRINDAKİ ILGAZ DAĞI’NDA BULUNAN YURDUNTEPE KAYAK MERKEZİ, KAYAK SEZONUNUN AÇILMASIYLA BİRLİKTE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR. SEZONUN AÇILIŞINI FIRSAT BİLEN KAYAKÇILAR, AİLELERİYLE BİRLİKTE ILGAZ YURDUNTEPE KAYAK MERKEZİ’NE AKIN ETTİ.