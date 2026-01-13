İlkadım’da Kar Mesaisi: Toplu Taşıma Çağrısı

İlkadım Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle gece-gündüz karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ulaşımın aksamaması ve olumsuzlukların yaşanmaması için kar yağışının etkili olduğu gece boyunca sahada görev yaptı. Kırsal mahallelerde iş makineleriyle yollar açılırken, ilçe merkezinde ara sokaklar ulaşıma uygun hale getirildi.

Yoğun kar yağışı Samsun genelinde etkisini gösterirken, özellikle kırsal mahalleler ile merkezdeki yüksek kesimler etkilendi. Ekipler, olumsuzlukların yaşanmaması için hazırlıklı şekilde çalışmaya devam ediyor.

Toplu taşıma tercih edilmeli

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz şu değerlendirmeyi yaptı:

"Samsun’da beklenen kuvvetli kar yağışı ilçemizde de etkili oldu. Yağış başlamadan önce ekiplerimizi hazırladık. Karla birlikte ulaşımda sorun yaşanmaması ve günlük hayatın olumsuz etkilenmemesi için hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. Gece boyunca yapılan çalışmalarla kırsal mahallelerimizin yollarını açtık, merkez mahallelerde ise ara sokakları ulaşıma açtık. İlkadım için her koşulda sahadayız. Kar yağışının sürdüğü ve sonrasında buzlanma ile don riskinin bulunduğu günlerde vatandaşlarımızdan can ve mal güvenlikleri için toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini rica ediyoruz" dedi.

