İlkadım'da Parklar Yenileniyor: Başkan Kurnaz'tan 'Güvenli Parklar' Vurgusu

Başkan İhsan Kurnaz, İlkadım'da Şehit Gökhan Bayram Parkı ve diğer parkların ‘Güvenli Parklar’ projesi kapsamında modernize edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:25
Yenileme çalışmaları Selahiye Mahallesi'nde sürüyor

Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ihtiyaç ve talepler doğrultusunda ilçedeki parkların daha modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen çalışmaları değerlendirdi. İlkadım Belediyesi yaz aylarında yoğun kullanılan park ve bahçelerde kapsamlı yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Başkan Kurnaz'ın önceliğinde yer alan ‘Güvenli Parklar’ projesi ile birlikte, bakım ve tadilata ihtiyaç duyan alanlarda estetik dokunuşlar yapılıyor. Proje kapsamında ayrıca Gazi Kafe Park başta olmak üzere çeşitli parkların çalışmaları devam ediyor.

Yenileme çalışmaları kapsamında Selahiye Mahallesi'nde bulunan Şehit Gökhan Bayram Parkı'nda incelemelerde bulunan Başkan Kurnaz, mahalle sakinleriyle sohbet ederek talepleri dinledi ve çalışmaları yerinde takip etti. İncelemede Selahiye Mahallesi Muhtarı Derya Bozkurt da hazır bulundu.

Başkan Kurnaz'ın açıklaması: "Daha yeşil, daha yaşanabilir, daha düzenli ve daha estetik bir İlkadım için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle yaz aylarında hemşehrilerimizin sıklıkla kullandığı park ve bahçelerimizde yenileme ve tadilat çalışmalarımız devam ediyor. Yenileme işlemlerimizin yanı sıra ‘Güvenli Parklar’ projemizde de çalışmalar sürüyor. Gazi Kafe Park çalışmalarımız bu noktada devam ederken, 2026 yılı içerisinde yeni parkları da Güvenli Parklar projemizin içerisine dahil ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. İhtiyaç ve talepler doğrultusunda ilçemizdeki parkları daha modern ve estetik bir şekilde yeniliyoruz. Selahiye Mahallemizde yer alan ve yenileme çalışmaları devam eden Şehit Gökhan Bayram Parkı’nda, Selahiye Mahallesi Muhtarımız Derya Bozkurt ile incelemelerde bulunduk. Çalışmalar tamamlandığında parkımız daha modern, daha estetik ve daha konforlu bir hale gelecek, çocuklarımızın parkı güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanmaları sağlanacak"

Belediye yetkilileri, tamamlanan çalışmalarda daha güvenli ve konforlu kullanım hedeflendiğini, projelerin etaplar halinde ilerleyerek 2026 yılı içinde yeni parkların da hizmete açılacağını belirtiyor.

