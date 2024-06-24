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İlkokul mezunlarına iş kapısı açıldı! SYDV beklenen personel alımını duyurdu

Gemerek Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ilçede ikamet eden yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere destek sağlamak için temizlik personeli alımı yapacağını duyurdu. Peki bu pozisyona kimler başvuru yapabilir? İşte detaylar..

Yayın Tarihi: 24.06.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 18:40
İlkokul mezunlarına iş kapısı açıldı! SYDV beklenen personel alımını duyurdu

Başvuru Koşulları

Temizlik personeli pozisyonuna başvuru yapmak Temizlik personeli pozisyonuna başvuru yapmak isteyen adayların sahip olması gereken nitelikler şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.

Yaş sınırı: 21 yaş üstü ve en az 49 yaşını doldurmuş olmak.

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak: Medeni hakların kullanılmasını engelleyen herhangi bir hukuki engel bulunmaması gerekmektedir.

Kamu haklarından yoksun olmamak: Kamu hizmetlerine katılmaktan yasaklı olmamak.

Sabıka kaydının temiz olması: Adayların sabıka kaydının temiz olması gerekiyor.

Sağlık durumu: Fonksiyonların yerine getirilmesini engelleyecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması gerekmektedir.

SYDV beklenen personel alımını duyurdu

Eğitim Durumu: En az ilkokul mezunu olunması, Lise mezunu, gerontoloji, yaşlı bakımı gibi alanlarda eğitimini tamamlamış, ya da ilgili sertifikalara sahip adaylara öncelik verilmektedir.

Ehliyet (öncelik nedeni): Ehliyet sahibi olmaya öncelik verilecektir.

Başvurular Gemerek Kaymakamlığı Sosyal Destekleme ve Dayanışma Fonuna 26 Haziran 2024'e kadar yapılabilecek. Başvuru yaparken başvuru sahibinin teslim etmesi gereken belgeler şu şekilde:

Kimlik kartı fotokopisi

Sabıka kaydı

Diplomanın kopyası veya program tamamlama sertifikası

Sağlık raporu

Sürücü belgesinin kopyası (varsa)

Mülakat Süreci

Başvurunun tamamlanmasının ardından uygun adaylar mülakata kabul edilecektir. Kayıt koşullarına uygunluk ve belgelerin eksiksizliği değerlendirme sürecinin önemli kriterlerinden biri olacaktır.

Mülakat sürecini tamamlayan adaylar Gemerek SYDV'de temizlik elemanı olarak işe alınacaktır. Bu pozisyonu dolduran çalışanlar, mahallede yaşayan yaşlı ve aynı zamanda bakıma muhtaç olan kişilere temizlik hizmeti vererek sosyal yardım sürecine katkı sağlayacak.

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İlkokul mezunlarına iş kapısı açıldı! SYDV beklenen personel alımını duyurdu

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