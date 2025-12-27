Besni’de Yoğun Sis ve Sağanak Yağış Görüşü 5-10 Metreye Düşürdü

Adıyaman Besni’de yoğun sis ve sağanak yağış, görüşü 5-10 metreye düşürüp günlük yaşam ve trafikte aksamalara neden oldu.