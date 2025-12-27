DOLAR
Besni’de Yoğun Sis ve Sağanak Yağış Görüşü 5-10 Metreye Düşürdü

Adıyaman Besni’de yoğun sis ve sağanak yağış, görüşü 5-10 metreye düşürüp günlük yaşam ve trafikte aksamalara neden oldu.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:45
Besni’de yoğun sis ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Görüş mesafesi bazı noktalarda 5 metreye kadar düştü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde etkili olan yoğun sis ve sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde ve ilçenin özellikle yüksek kesimlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düşerken, şehir merkezinde ise görüş mesafesinin yaklaşık 10 metreye kadar geriledi.

Sabah saatlerinde sağanak yağışla birlikte etkisini artıran sis ve hissedilir derecede düşen hava sıcaklığı, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle dışarı çıkan vatandaşlar tedbirli davranmaya çalışırken, trafikte de aksamalar yaşandı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler araçlarının dörtlü ikaz lambalarını yakarak yavaş ilerlemeyi tercih etti.

Yetkililer, sisli ve yağışlı havalarda sürücülerin hız yapmaması, takip mesafesini koruması ve dikkatli seyretmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

