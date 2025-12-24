DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,71 -0,03%
ALTIN
6.187,67 -0,11%
BITCOIN
3.718.941,24 1,29%

Kırklareli'de Üniversiteli Aşçılardan 'Yöresel Lezzetler' Sunumu

Kırklareli'de Beslenme ve Diyetetik 1. sınıf öğrencileri 'Yöresel Lezzetler Mutfak Sunumu' ile yerel lezzetleri ve sağlıklı beslenmeyi tanıttı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 10:54
Kırklareli'de Üniversiteli Aşçılardan 'Yöresel Lezzetler' Sunumu

Kırklareli'de Üniversiteli Aşçılardan 'Yöresel Lezzetler' Sunumu

Etkinlik ve hazırlık

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü birinci sınıf öğrencileri, Beslenme İlkeleri dersi kapsamında hazırladıkları uygulamalı sunumlarla Kırklareli protokolünü buluşturdu. Kayalı Yerleşkesi Gastronomi Araştırma ve Uygulama Mutfağı'nda gerçekleştirilen Yöresel Lezzetler Mutfak Sunumu etkinliği, yöresel mutfak kültürünü tanıtan lezzetlerin sunumuna sahne oldu.

Sunum ve amaç

Öğrenciler, geleneksel tarifleri ve sağlıklı beslenme mesajlarını içeren uygulamalı sunumlarla katılımcıların beğenisini kazandı. Program, gençlerin mesleki bilgi ve becerilerini gerçek ortamda sergilemelerine olanak tanırken, yerel lezzetlerin yaşatılmasına da vurgu yapıldı.

Yetkililerin değerlendirmesi

Vali Uğur Turan, yöresel mutfağın kültürel miras açısından önemine dikkat çekerek bu tür etkinliklerin hem geleneklerin korunmasına hem de gençlerin mesleki gelişimine katkı sağladığını belirtti. Turan, üniversitelerin akademik bilgi ile yerel değerleri buluşturan çalışmalarını önemsediklerini ve programın hazırlanmasında emeği geçen akademisyenlere ile öğrencilere teşekkür etti.

Katılımcılar

Programa Vali Uğur Turan ile birlikte Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Kırklareli İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, Rektör Prof. Dr. Rengin Ak, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, akademisyenler ve hünerlerini sergileyen öğrenciler katıldı. Etkinlik sonunda katılımcılar öğrencilere tebrik ve başarı dileklerini iletti.

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ HÜNERLERİNİ SERGİLEYEREK, KIRKLARELİ...

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ HÜNERLERİNİ SERGİLEYEREK, KIRKLARELİ PROTOKOLÜNE 'YÖRESEL LEZZETLER MUTFAK SUNUMU' YAPTI.

PROGRAMA VALİ UĞUR TURAN'IN YANI SIRA KIRKLARELİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI ÖZKAN LEVENT TAŞKOPARAN...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa İtfaiyesi'nden Kan Bağışı Kampanyası
2
Tahmazoğlu'ndan Regaib Kandili Mesajı: Üç Ayların Başlangıcı
3
GTO Başkanları: Gaziantep’in 104. Kurtuluş Yıldönümü — 25 Aralık
4
Göksu Deltası'nda Nesli Tehlikedeki Saz Horozu Görüntülendi
5
Kütahya’da Öğrenciler 50 Fidanı Toprakla Buluşturdu
6
Digor Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman Başköy'de 'Halkla İç İçe' Ev Ziyaretinde
7
Ünverdi’den Gaziantep’in 104. Kurtuluş Yıldönümü Mesajı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor