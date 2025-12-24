Kırklareli'de Üniversiteli Aşçılardan 'Yöresel Lezzetler' Sunumu

Etkinlik ve hazırlık

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü birinci sınıf öğrencileri, Beslenme İlkeleri dersi kapsamında hazırladıkları uygulamalı sunumlarla Kırklareli protokolünü buluşturdu. Kayalı Yerleşkesi Gastronomi Araştırma ve Uygulama Mutfağı'nda gerçekleştirilen Yöresel Lezzetler Mutfak Sunumu etkinliği, yöresel mutfak kültürünü tanıtan lezzetlerin sunumuna sahne oldu.

Sunum ve amaç

Öğrenciler, geleneksel tarifleri ve sağlıklı beslenme mesajlarını içeren uygulamalı sunumlarla katılımcıların beğenisini kazandı. Program, gençlerin mesleki bilgi ve becerilerini gerçek ortamda sergilemelerine olanak tanırken, yerel lezzetlerin yaşatılmasına da vurgu yapıldı.

Yetkililerin değerlendirmesi

Vali Uğur Turan, yöresel mutfağın kültürel miras açısından önemine dikkat çekerek bu tür etkinliklerin hem geleneklerin korunmasına hem de gençlerin mesleki gelişimine katkı sağladığını belirtti. Turan, üniversitelerin akademik bilgi ile yerel değerleri buluşturan çalışmalarını önemsediklerini ve programın hazırlanmasında emeği geçen akademisyenlere ile öğrencilere teşekkür etti.

Katılımcılar

Programa Vali Uğur Turan ile birlikte Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Kırklareli İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, Rektör Prof. Dr. Rengin Ak, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, akademisyenler ve hünerlerini sergileyen öğrenciler katıldı. Etkinlik sonunda katılımcılar öğrencilere tebrik ve başarı dileklerini iletti.

