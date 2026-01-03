İnebolu'da Köy Muhtarı 2 km Yürüyerek Yaşlı Kadına İlaç Ulaştırdı

İnebolu'da muhtar karı aşarak yaşlı kadına ilaç taşıdı

Yardım talebine kurum desteği ve muhtarın fedakârlığı cevap verdi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Dibek köyünün Efendioğlu Mahallesinde yaşayan 82 yaşındaki Sultan Kurt, düzenli kullanması gereken ilaçlarını kar yağışı nedeniyle temin edemedi.

Yaşlı kadının yardım çağrısı üzerine köy muhtarı Bayram Körpe, durumu bildirdi ve İlçe Özel İdaresi ekiplerinden köy yolunun açılmasını sağladı. Ardından muhtar, ilçe merkezinden ilaçları temin etti.

Muhtar Körpe, daha sonra karla kaplı 2 kilometrelik yolu yürüyerek aştı ve ilaçları Sultan Kurt'un evine ulaştırdı. Yaşlı kadın, muhtara teşekkür etti.

Olay, yerel dayanışma ve kamu hizmetlerinin iş birliğiyle çözülen örnek bir yardım girişimi olarak kayda geçti.

