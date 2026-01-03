DOLAR
İnebolu'da Köy Muhtarı 2 km Yürüyerek Yaşlı Kadına İlaç Ulaştırdı

Kastamonu İnebolu Dibek köyü muhtarı Bayram Körpe, kar nedeniyle ilaca ulaşamayan 82 yaşındaki Sultan Kurt'un ilaçlarını almak için 2 km yürüdü.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 15:27
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 15:40
İnebolu'da Köy Muhtarı 2 km Yürüyerek Yaşlı Kadına İlaç Ulaştırdı

İnebolu'da muhtar karı aşarak yaşlı kadına ilaç taşıdı

Yardım talebine kurum desteği ve muhtarın fedakârlığı cevap verdi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Dibek köyünün Efendioğlu Mahallesinde yaşayan 82 yaşındaki Sultan Kurt, düzenli kullanması gereken ilaçlarını kar yağışı nedeniyle temin edemedi.

Yaşlı kadının yardım çağrısı üzerine köy muhtarı Bayram Körpe, durumu bildirdi ve İlçe Özel İdaresi ekiplerinden köy yolunun açılmasını sağladı. Ardından muhtar, ilçe merkezinden ilaçları temin etti.

Muhtar Körpe, daha sonra karla kaplı 2 kilometrelik yolu yürüyerek aştı ve ilaçları Sultan Kurt'un evine ulaştırdı. Yaşlı kadın, muhtara teşekkür etti.

Olay, yerel dayanışma ve kamu hizmetlerinin iş birliğiyle çözülen örnek bir yardım girişimi olarak kayda geçti.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

