İnebolu-Doğanyurt-Cide Karayolu Yeniden Heyelan Nedeniyle Kapatıldı

Kastamonu'da 24 Aralık'ta başlayan heyelanın ardından çalışılan İnebolu-Doğanyurt-Cide karayolu, aşırı yağışla tekrar heyelan sonrası ulaşıma kapandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 12:39
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 12:55
Kastamonu'da daha önce meydana gelen heyelan sonrası ulaşıma kapanan ve Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekiplerince açılması için çalışmalar başlatılan İnebolu-Doğanyurt-Cide karayolu, aynı bölgede yeniden yaşanan toprak kayması nedeniyle tekrar ulaşıma kapandı.

24 Aralık tarihinde sahil yolunda ilk heyelanın meydana geldiği, Karayolları ekiplerinin Doğanyurt ilçesi İlyasbey köyü mevkiinde yürüttüğü çalışmaların devam ettiği bildirildi. Ekiplerin çalışmaları sürerken, bölgedeki aşırı yağış nedeniyle aynı noktada yeniden heyelan oluştu.

Oluşan yeni heyelan nedeniyle İnebolu-Doğanyurt-Cide sahil yolu ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlanmaya çalışıldığını ancak devam eden yağış sebebiyle Karayolları ekiplerinin çalışmalarını geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Gelişmelerle ilgili yetkililerden gelecek yeni bilgilendirmeler bekleniyor.

