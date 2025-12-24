İnönü Belediyesi Dutluca'da Mezarlık Altyapısını Hazırladı, Çamaşırhane Tadilatı Başladı

Çalışma detayları

İnönü Belediyesi tarafından Dutluca Mahallesi’nde yürütülen çalışmalarda, mezarlık alanına yapılması planlanan sundurma için zemin dolgu ve yayma çalışmaları tamamlandı.

Yapılan dolgu ile birlikte, özellikle cenaze ve ziyaretler sırasında vatandaşların daha rahat bir ortamda bulunabilmesi amacıyla planlanan sundurma yapısının altyapısı hazır hale getirildi.

Aynı program dâhilinde mahallede uzun süredir kullanılan eski çamaşırhanede kapsamlı tadilat çalışmaları başlatıldı. Mevcut durumun iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmaların yanı sıra, çamaşırhanenin yanına yeni bir tuvalet inşa edilerek alandaki eksikliğin giderilmesi hedefleniyor.

Belediye yetkilileri, Dutluca Mahallesi’nde gerçekleştirilen bu çalışmaların ortak kullanım alanlarını daha sağlıklı, düzenli ve kullanışlı hale getireceğini belirtti. Yetkililer ayrıca, ilçe genelinde ihtiyaçlar doğrultusunda benzer çalışmaların planlı şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

