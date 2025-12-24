DOLAR
İnönü Belediyesi Dutluca'da Mezarlık Altyapısını Hazırladı, Çamaşırhane Tadilatı Başladı

İnönü Belediyesi, Dutluca Mahallesi'nde mezarlık için zemin dolgu ve yayma çalışmalarını tamamladı; sundurma altyapısı hazırlandı, çamaşırhane tadilatına ve yeni tuvalet inşasına başlandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:03
Çalışma detayları

İnönü Belediyesi tarafından Dutluca Mahallesi’nde yürütülen çalışmalarda, mezarlık alanına yapılması planlanan sundurma için zemin dolgu ve yayma çalışmaları tamamlandı.

Yapılan dolgu ile birlikte, özellikle cenaze ve ziyaretler sırasında vatandaşların daha rahat bir ortamda bulunabilmesi amacıyla planlanan sundurma yapısının altyapısı hazır hale getirildi.

Aynı program dâhilinde mahallede uzun süredir kullanılan eski çamaşırhanede kapsamlı tadilat çalışmaları başlatıldı. Mevcut durumun iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmaların yanı sıra, çamaşırhanenin yanına yeni bir tuvalet inşa edilerek alandaki eksikliğin giderilmesi hedefleniyor.

Belediye yetkilileri, Dutluca Mahallesi’nde gerçekleştirilen bu çalışmaların ortak kullanım alanlarını daha sağlıklı, düzenli ve kullanışlı hale getireceğini belirtti. Yetkililer ayrıca, ilçe genelinde ihtiyaçlar doğrultusunda benzer çalışmaların planlı şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

