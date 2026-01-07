İnönü'de Kızak Şenliği İptal: Bütçe İhtiyaç Sahiplerine Ayrıldı

İnönü'de Geleneksel Kızak Şenliği İptal Edildi

Bütçe yakacak ve erzak yardımına yönlendirildi

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, her yıl düzenlenen Geleneksel Kızak Şenliği'ni iptal ederek, festivale ayrılan bütçeyi ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak ve erzak yardımı olarak tahsis etti.

Belediye yetkilileri tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Her yıl belediyemiz tarafından düzenlenen Geleneksel Kızak Şenliği Başkanımız Serhat Hamamcı tarafından geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da iptal edilmiştir. Havaların erken soğumasından dolayı Başkanımızın talimatları ile Kızak Şenliği için ayrılan bütçenin tamamı ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize yakacak ve erzak yardımı olarak dağıtılacaktır" denildi.

