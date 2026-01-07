İnönü'de Kızak Şenliği İptal: Bütçe İhtiyaç Sahiplerine Ayrıldı

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Geleneksel Kızak Şenliği'ni iptal ederek festival bütçesini yakacak ve erzak yardımı için ihtiyaç sahiplerine ayırdı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 13:55
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:55
İnönü'de Kızak Şenliği İptal: Bütçe İhtiyaç Sahiplerine Ayrıldı

İnönü'de Geleneksel Kızak Şenliği İptal Edildi

Bütçe yakacak ve erzak yardımına yönlendirildi

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, her yıl düzenlenen Geleneksel Kızak Şenliği'ni iptal ederek, festivale ayrılan bütçeyi ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak ve erzak yardımı olarak tahsis etti.

Belediye yetkilileri tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Her yıl belediyemiz tarafından düzenlenen Geleneksel Kızak Şenliği Başkanımız Serhat Hamamcı tarafından geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da iptal edilmiştir. Havaların erken soğumasından dolayı Başkanımızın talimatları ile Kızak Şenliği için ayrılan bütçenin tamamı ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize yakacak ve erzak yardımı olarak dağıtılacaktır" denildi.

ESKİŞEHİR İNÖNÜ BELEDİYE BAŞKANI SERHAT HAMAMCI, HER YIL DÜZENLENEN 'GELENEKSEL KIZAK ŞENLİĞİ'Nİ...

ESKİŞEHİR İNÖNÜ BELEDİYE BAŞKANI SERHAT HAMAMCI, HER YIL DÜZENLENEN 'GELENEKSEL KIZAK ŞENLİĞİ'Nİ İPTAL EDEREK BÜTÇEYİ İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA YAKACAK VE ERZAK YARDIMI OLARAK AYIRDI.

