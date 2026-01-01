İpek Yolu'nda TIR Kuyruğu: Hakkari-Şırnak Karayolunda Yüzlerce TIR Mahsur

Karla mücadele ekipleri gece gündüz çalışıyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olan yoğun kar yağışı, birçok noktada yolların kapanmasına neden oldu. Karla mücadele timleri gece gündüz aralıksız çalışarak ulaşımı sağlama çabasında.

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor. İlçe Özel İdare, karayolları ve belediye ekipleri, kapanan yolları açmak için koordineli şekilde görev yapıyor.

İpek yolu üzerinde, Hakkari ve Şırnak'ı birbirine bağlayan karayolunda yüzlerce tır karda mahsur kaldı. Ekipler, tır sürücülerine yardım etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

