DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.764.569,23 0,03%

İpek Yolu'nda TIR Kuyruğu: Hakkari-Şırnak Karayolunda Yüzlerce TIR Mahsur

Doğu ve Güneydoğu'daki yoğun kar yağışı İpek Yolu'nu vurdu; Hakkari-Şırnak karayolunda yüzlerce TIR mahsur, ekipler gece gündüz çalışıyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 09:38
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 09:44
İpek Yolu'nda TIR Kuyruğu: Hakkari-Şırnak Karayolunda Yüzlerce TIR Mahsur

İpek Yolu'nda TIR Kuyruğu: Hakkari-Şırnak Karayolunda Yüzlerce TIR Mahsur

Karla mücadele ekipleri gece gündüz çalışıyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olan yoğun kar yağışı, birçok noktada yolların kapanmasına neden oldu. Karla mücadele timleri gece gündüz aralıksız çalışarak ulaşımı sağlama çabasında.

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor. İlçe Özel İdare, karayolları ve belediye ekipleri, kapanan yolları açmak için koordineli şekilde görev yapıyor.

İpek yolu üzerinde, Hakkari ve Şırnak'ı birbirine bağlayan karayolunda yüzlerce tır karda mahsur kaldı. Ekipler, tır sürücülerine yardım etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

YURT GENELİNDE YAĞAN KAR YAĞIŞI BİR ÇOK BÖLGEDE YOLLARIN KAPANMASINA NEDEN OLDU. KARLA MÜCADELE...

YURT GENELİNDE YAĞAN KAR YAĞIŞI BİR ÇOK BÖLGEDE YOLLARIN KAPANMASINA NEDEN OLDU. KARLA MÜCADELE TİMLERİ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞARAK YOLLARI AÇMAYA ÇALIŞIYOR.

YURT GENELİNDE YAĞAN KAR YAĞIŞI BİR ÇOK BÖLGEDE YOLLARIN KAPANMASINA NEDEN OLDU. KARLA MÜCADELE...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt'ta Su Sayaçları İçin 'Don' Uyarısı
2
Malatya'da Hemşire Anneler, Doktor Çocuklarıyla Aynı Hastanede Görev Yapıyor
3
Ardıçlı Gölü Buzla Kaplandı: Erzincan'da Kartpostallık Kış Manzaraları
4
UMKE Gaziantep'te Araçları Kara Saplanınca Yürüyerek Vakaya Ulaştı
5
MHP Sur'dan İhtiyaç Sahiplerine Soba, Mont ve Ayakkabı Yardımı
6
A Jet'ten 60 Yıllık Uçak Tutkunu Atilla Demirbaş'a Anlamlı Jest
7
Şırnak’ta Yüzlerce Sokak Hayvanı Barınaklara Toplandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları