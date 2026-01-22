İSKİ iddiası: Çatalca'da atık su Büyükçekmece Barajı'na aktı

Çatalca Bahşayiş'te 3-4 ay önceki arıza sonrası yer altına sızan atık suyun tarım arazilerine zarar verip, iddiaya göre iki gündür Büyükçekmece Barajı'na döküldüğünü dron görüntüleri gösterdi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 14:46
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 14:59
Dron görüntüleri çevre ve su güvenliğini sorgulatıyor

İstanbul Çatalca'da, iddiaya göre İSKİ'ye ait atık su hattında aylar önce meydana gelen arıza çevre ve halk sağlığını tehdit ediyor. Çatalca Bahşayiş Mahallesi'nde başlayan sızıntı, yer altından ilerleyerek su kanallarına ve vatandaşların ektikleri tarım arazilerine doldu.

Bölgede yaşanan arızanın yaklaşık 3-4 ay önce başladığı belirtiliyor. Boru hattındaki hasar nedeniyle biriken atık su yaz aylarında yayılan kötü kokuyla birlikte mahalle sakinlerinin tepkisini çekti ve ekili alanlarda zarar oluştu.

Vatandaşların iddiasına göre biriken atık su daha sonra içme suyu kaynağı olarak kullanılan Büyükçekmece Barajı'na döküldü. Bu anlar dron ile görüntülendi ve havadan kaydedilen görüntülerde atık suyun baraj havzasına ulaştığı net şekilde görülüyor.

Olay, hem tarım arazilerindeki zararın boyutu hem de çevre ve içme suyu güvenliği açısından bölge halkında ciddi endişe oluşturuyor.

Özcan öktem konuyla ilgili, 'Bundan üç dört ay önce İSKİ’ye ait atık su borusunun patladığını duyduk. Sonrasında bu su tarlalarımıza kadar geldi ve ekinlerimiz zarar gördü. Biz bu suya nasıl bir çözüm bulacaklar diye düşünürken iki gündür bu atık suyu Büyükçekmece Barajı’na döküyorlar' dedi.

