İslahiye'de Yoğun Kar Yağışı: 2 Gün Sürecek

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gece başlayan yoğun kar yağışı etkisini artırdı; yollar beyaza büründü, Meteoroloji uyardı. Karın 2 gün süreceği bekleniyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:59
Gece başlayan yağış ilçe hayatını etkiliyor

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

İlçede güne beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar, karla kaplı yollarda güçlükle ilerliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından başlayan yağış, kenti beyaza bürüdü.

Geçtiğimiz hafta sonundan itibaren etkili olan soğuk havanın etkisi ise kar yağışı ile az da olsa azaldı.

Kar yağışının 2 gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

İslahiyeli esnaflar ise yağan karın keyfini kar topu oynayarak çıkardı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

