İslahiye'de Yoğun Kar Yağışı: 2 Gün Sürecek

Gece başlayan yağış ilçe hayatını etkiliyor

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

İlçede güne beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar, karla kaplı yollarda güçlükle ilerliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından başlayan yağış, kenti beyaza bürüdü.

Geçtiğimiz hafta sonundan itibaren etkili olan soğuk havanın etkisi ise kar yağışı ile az da olsa azaldı.

Kar yağışının 2 gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

İslahiyeli esnaflar ise yağan karın keyfini kar topu oynayarak çıkardı.

